雪季登山備3寶 善用檢查點評估行程

今年3月中旬山區罕見下起大雪，帶來多起山域意外，太管處呼籲，爬山賞雪務必備妥雪地三寶，若沒有雪地登山經驗與訓練，不要再上山。圖／太管處提供 台灣今年三月罕見大雪，山徑積雪結冰，導致高山事故頻傳，玉山國家公園管理處喊話備妥「雪季三寶」及通訊設備，提醒山友善用路程「檢查點」評估行程。專家提醒，雪季登山難度倍增，最怕失溫，最重要是經驗及訓練，若無法因應天氣及後續路程就應下撤。

玉管處表示，雪季登山除保暖防水衣物、頭燈、離線地圖及通訊設備，冰斧、冰爪、岩盔等雪季三寶也要備妥，登山過程應隨時留意天氣預報作為後續行程參考。

登玉山，尤其是南二段「向陽進、東埔出」等長程路線，應善用「檢驗停留點」評估天氣變化、自身健康及裝備是否適合繼續前行，必要時就立刻下撤，否則發生山難很難自救，遇險後就算通報求援，搜救人員也很難快速抵達救援。

玉管處建議，從南投信義鄉東埔進入的南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線，檢查點在觀高坪，玉山群峰線則在排雲山莊，關山線、庫哈諾辛山是庫哈諾辛山屋，從東部進入八通關越嶺線及新康橫斷線建議在瓦拉米山屋檢查，從中平林道進入馬博橫斷應在馬博橫斷登山口檢查評估。

桃園市消防局第四大隊復興分隊小隊長陳清淵指出，雪季登山要徹底做好保暖措施，最重要還是需要訓練及經驗，登山前務必謹慎評估體能狀況、裝備準備及天氣，不論自組團或商業團都需保持隊形互相照顧，避免落下任何成員。

他說，萬一迷路「千萬不要下切溪谷」，台灣地形險峻，溪谷區域常有崩壁、高落差及峽谷等危險地形，盲目下切溪谷可能陷入進退兩難窘境，增加救援困難，迷路時應保持在高處，尋找開闊地增加被發現機會，盡量保持手機電量，切記人與背包不要分離，維生物資是安全度過第一晚的保障。