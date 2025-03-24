聽新聞
0:00 / 0:00

雪季登山備3寶 善用檢查點評估行程

聯合報／ 記者賴香珊周嘉茹／連線報導

今年3月中旬山區罕見下起大雪，帶來多起山域意外，太管處呼籲，爬山賞雪務必備妥雪地三寶，若沒有雪地登山經驗與訓練，不要再上山。圖／太管處提供
今年3月中旬山區罕見下起大雪，帶來多起山域意外，太管處呼籲，爬山賞雪務必備妥雪地三寶，若沒有雪地登山經驗與訓練，不要再上山。圖／太管處提供
台灣今年三月罕見大雪，山徑積雪結冰，導致高山事故頻傳，玉山國家公園管理處喊話備妥「雪季三寶」及通訊設備，提醒山友善用路程「檢查點」評估行程。專家提醒，雪季登山難度倍增，最怕失溫，最重要是經驗及訓練，若無法因應天氣及後續路程就應下撤。

玉管處表示，雪季登山除保暖防水衣物、頭燈、離線地圖及通訊設備，冰斧、冰爪、岩盔等雪季三寶也要備妥，登山過程應隨時留意天氣預報作為後續行程參考。

登玉山，尤其是南二段「向陽進、東埔出」等長程路線，應善用「檢驗停留點」評估天氣變化、自身健康及裝備是否適合繼續前行，必要時就立刻下撤，否則發生山難很難自救，遇險後就算通報求援，搜救人員也很難快速抵達救援。

玉管處建議，從南投信義鄉東埔進入的南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線，檢查點在觀高坪，玉山群峰線則在排雲山莊，關山線、庫哈諾辛山是庫哈諾辛山屋，從東部進入八通關越嶺線及新康橫斷線建議在瓦拉米山屋檢查，從中平林道進入馬博橫斷應在馬博橫斷登山口檢查評估。

桃園市消防局第四大隊復興分隊小隊長陳清淵指出，雪季登山要徹底做好保暖措施，最重要還是需要訓練及經驗，登山前務必謹慎評估體能狀況、裝備準備及天氣，不論自組團或商業團都需保持隊形互相照顧，避免落下任何成員。

他說，萬一迷路「千萬不要下切溪谷」，台灣地形險峻，溪谷區域常有崩壁、高落差及峽谷等危險地形，盲目下切溪谷可能陷入進退兩難窘境，增加救援困難，迷路時應保持在高處，尋找開闊地增加被發現機會，盡量保持手機電量，切記人與背包不要分離，維生物資是安全度過第一晚的保障。

保暖 向陽 山友 玉山國家公園 頭燈

延伸閱讀

3月大雪釀多起山難…玉管處籲善用「檢查點」遇4狀況就下撤

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

罕見3月雪易發生山難 太管處籲別為賞景命懸一線

婦人登阿里山古道落單搶救不治 同行友有無刑責 律師這樣說…

相關新聞

別被山下好天氣騙了…高山積雪路滑 2天4山友罹難

高雄陸姓男子與林姓女子廿一日相約登玉山，前天上午被發現在玉山「魔王坡」失蹤，空勤直升機及救難人員於傍晚發現他們受困魔王坡...

雪季登山備3寶 善用檢查點評估行程

台灣今年三月罕見大雪，山徑積雪結冰，導致高山事故頻傳，玉山國家公園管理處喊話備妥「雪季三寶」及通訊設備，提醒山友善用路程...

伊莉莎白皇后號郵輪乘客急病 空勤黑鷹直升機出勤救援

百慕達籍郵輪伊莉莎白皇后號昨晚傳出一名78歲的澳大利亞籍男性乘客有急性冠心症，空勤第三大隊第一隊獲報，於晚間6時許飛往郵...

女駕駛開車走台2線 瑞芳路段自撞護欄車毀人傷

蕭姓女子今晚開車行經台2線，新北市瑞濱路段時，不慎自撞路旁護欄，頭車嚴重受損，肇事後占用車道。蕭女送醫後脫險，事故原因由...

傳大陸快艇越澎湖海域釣小管 海巡巡防艇巡弋未見蹤影

海巡署第八海巡隊今天上午接獲通報，指昨有漁民在西嶼西南方20浬作業，發現一艘無船籍的中國快艇逾越海峽中線，在該處海域從事...

高雄男駕車轉彎失控撞4車1機車 肇事逃逸讓一堆人傻眼

王姓男子今天下午駕車搭載姪子等4人，從高市小港區高鳳路右轉高松路時，失控衝撞對向停等紅燈Mini Cooper等4輛轎車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。