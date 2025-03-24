別被山下好天氣騙了…高山積雪路滑 2天4山友罹難

兩名山友在玉山「魔王坡」墜谷身亡，搜救人員下切深谷，將遺體移往平坦處後再吊掛下山。圖／南投縣消防局提供 高雄陸姓男子與林姓女子廿一日相約登玉山，前天上午被發現在玉山「魔王坡」失蹤，空勤直升機及救難人員於傍晚發現他們受困魔王坡下方三百八十公尺深山壁，但直升機無法靠近救援，地面搜救人員昨天上午接觸到兩人，確認已罹難。

玉山積雪卅公分已慢慢融化呈現結冰狀態，登山步道難行且危險；除了這兩名山友，南投縣消防局廿一日先後接獲仁愛合歡西峰、尾上深堀縱走都有獨攀山友失聯，昨天尋獲兩人，均已罹難。國家公園署呼籲，目前高山積雪稍融導致結冰易滑，民眾不要被山下好天氣所騙，還沒上山的朋友建議改期。

據調查，廿六歲陸姓男子與廿五歲林姓女子廿一日入山，規畫廿二日攀登玉山主峰、東峰及北峰，廿三日下山；同事彭姓男子等兩人也規畫同時間登玉山，但行程略有不同，彼此知情並維持聯繫。

前天上午十時許，彭姓男子等二人從玉山主峰下山時，在玉山主北峰叉路口附近發現陸等兩人斷裂的登山杖及帽子，還有部分血跡，電話聯絡兩人都沒接聽，直覺可能墜谷，立刻向一一九報案。玉山國家公園管理處排雲工作站五人就近趕赴現場，於下午四時發現陸等二人疑似受困登山杖發現地點下方三百八十公尺深山谷。

3月雪季山域事故頻傳 製表／地方社會中心

空勤總隊直升機雖迅速趕抵現場救援，但山谷下切風壓過大，且現場氣流混亂，無法靠近山難地點而無奈返航，改由山難救助隊員挺進。消防局搜救人員前天深夜抵達排雲山莊，再徵調雪訓專技人員組成十人搜救隊，前天清晨六時出發，約十一時趕到陸與林女墜落處，確認兩人已無生命跡象。

搜救人員說，山區積雪融化又結成硬冰，冰爪根本切不進去，更別說抓地，現場宛如大型溜冰場，只能加強上端繩索系統確保搜救人員緩降過程的安全，雖在中午前接觸到死者，但遺憾兩人已死亡。

搜救人員指出，兩人卡在峭壁間，相距大約五公尺，部分遺體遭雪覆蓋，花了一小時將兩人遺體移至附近平坦處，聯絡空勤總隊直升機於中午十二時十五分吊掛下山。

消防局人員表示，高山融雪結成厚冰、山徑光滑，從兩人四支登山杖均遺留步道上等狀況研判，先後滑墜深谷的可能性極高；由於現場有簡易冰爪，救難人員研判兩人雖有準備，但環境太惡劣仍釀憾事。