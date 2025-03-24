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老翁山區整地 離奇掛樹亡
七十歲鍾姓老翁廿一日獨自到苗栗縣銅鑼鄉山區整地，未返家失聯，家人前晚到現場察看，發現他連人帶電鋸吊掛在大樟樹上離奇死亡；警方初步研判老翁可能不慎滑倒，遭工作使用繩索纏頸，或頭部撞擊樹幹意外死亡，檢方今天相驗調查死因。
警方調查，鍾姓老翁家住台北，今年初在銅鑼鄉盛隆村山區買地，不時會從台北市開車南下看地整理；廿一日中午，老翁告訴家人要前往鋸樹，帶著工具再度南下，但當晚家人等不到他返家，至第二天也都聯絡不上，覺得有異前往銅鑼該山區搜尋，廿二日晚上九時許發現老翁吊掛在一棵大樟樹上，一動也不動。
苗栗縣消防局獲報調派人車趕往現場，見鍾姓老翁身體在架在大樟樹四截梯的上方，懸空約兩層樓高，脖子纏有繩索，電鋸則掛在右手腋下。消防人員將他吊掛到地面，因已明顯死亡未送醫，通報苗栗警分局後續處理。
警方初步調查，老翁除了脖子有疑似繩索勒痕，頭部等部位並無外傷；現場有堆置鋸下來的枝幹，沒有明顯打鬥痕跡。
警方懷疑鍾姓老翁當時帶著電鋸、繩索上樹，工作一段時間後可能站在四截梯最頂部，因不慎滑倒，遭繩索纏頸而死，另也不排除頭部撞擊樹幹可能，研判是意外。死者家屬沒意見，確切死因仍待檢方今天相驗。
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