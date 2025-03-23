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女駕駛開車走台2線 瑞芳路段自撞護欄車毀人傷
蕭姓女子今晚開車行經台2線，新北市瑞濱路段時，不慎自撞路旁護欄，頭車嚴重受損，肇事後占用車道。蕭女送醫後脫險，事故原因由警方調查中。
30多歲蕭女今晚開車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，晚間7時17分經過指標74.5K路段，自撞道右側路旁護欄後，車頭嚴重受損的轎車在路上打橫，占用雙向車道。
瑞芳警分局接獲通報，調派3名員警到於現場管制交通，引導車輛緩慢通過事故地點，交通未中斷。消防局也派救護車前往現場，將臉部、四肢受擦挫傷的蕭女送醫治療，暫無生命危險。
警方也聯繫拖吊車及公路局基隆工務段人員到場，晚間8時23分把事故車輛移除後，由工務處人員清理路面，晚間8時31分清理完畢，恢復正常行車。
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