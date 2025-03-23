傳大陸快艇越澎湖海域釣小管 海巡巡防艇巡弋未見蹤影

海巡署第八海巡隊今天上午接獲通報，指昨有漁民在西嶼西南方20浬作業，發現一艘無船籍的中國快艇逾越海峽中線，在該處海域從事延繩釣放小管作業，干擾我國漁船作業，海巡隊派2艘巡防艇巡弋，並未發現陸籍快艇蹤影。

海巡署第八（澎湖）海巡隊今晚指出，有媒體報導澎湖漁民於西嶼西南方20浬作業時，有一艘無船籍中國快艇逾越海峽中線從事延繩釣放小管作業，並有偷竊漁船漁具、干擾我國漁船作業的情形。

澎湖海巡隊獲報後，今天根據漁民提供經緯度資訊，立即調派PP 10071馳赴現場查處，並增派10087艇前往支援，惟巡防艇於下午2時55分許抵達通報海域後，僅發現本國籍船隻，經詢問現場作業漁船，均回覆未發現陸籍小型快艇，巡防艇運用雷達擴大海域搜尋，也未發現可疑快艇航跡。

澎湖海巡隊指出，將持續針對轄內可疑快艇深入追查，另為保障我國漁民海上作業安全，海巡署金馬澎分署第十三巡防區近期將針對花嶼海域作業熱區，規畫專案巡弋勤務，除加強以雷情監控海面船舶動態外，並將強化海上勤務部署。

海巡隊呼籲漁民，如發現不法，可撥打118或利用無線電通聯，海巡艦艇獲報後將立即前往處理。