高雄男駕車轉彎失控撞4車1機車 肇事逃逸讓一堆人傻眼

王姓男子今天下午駕車搭載姪子等4人，從高市小港區高鳳路右轉高松路時，失控衝撞對向停等紅燈Mini Cooper等4輛轎車，波及路過的機車女騎士受傷；王男肇事後，棄車逃逸，讓車上4人及挨撞駕駛當場傻眼，警方正循線追緝王到案。

警方調查，34歲的王姓男子今天下午1時58分許駕車搭載姪子和姪子的同學等4人返回小港住處，車子行經高鳳路右轉高松路時，失控衝至對向車道停等紅燈的鄭姓女子（43歲）的轎車。

鄭女轎車往後偏移，當場撞及路過的王姓婦人（69歲）的機車（45年次），又往後推撞後方BMW等三輛轎車；事故造成王婦手腳及身體擦挫傷。

王男肇事後，不顧姪子等4人在車上以及一片混亂的事故現場，在警方尚未抵達前，眾目睽睽之下棄車逃離現場，讓一堆人當場傻眼。

小港分局高松派出所獲報趕赴現場處理，警方事後對在場3名轎車駕駛及王婦施以酒測，均無酒駕行為；王婦經送醫治療無大礙。

警方事後根據王男車上的姪子及友人證述，查出駕駛人是王男，將循線將王男查緝到案。