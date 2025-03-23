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北市16歲少年陳屍新店景美溪 失蹤8日家屬再見已成冰冷遺體

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區有民眾今天傍晚行經寶橋路外堤外便道，發現景美溪上有1具浮屍載浮載沉立即報警。消防人員出動船艇將浮屍打撈上岸，經警方勘驗發現死者是台北市已失蹤8天的16歲少年，警方初步研判無外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

據了解，這名16歲少年15日離家後就此失聯，家屬焦急得立即報警，台北市消防局獲報後展開搜尋，連續3日在范姓少年失蹤處附近的文山區一壽橋下搜尋皆無所獲。

今天傍晚5時許有民眾行經新北市新店區寶高路堤外便道時，發現景美溪上有浮屍，經消防人員打撈上岸後，警方勘驗發現浮屍身上並無明顯外傷，初步排除他殺嫌疑，經通報家屬到場指認後確認是失蹤8天的16歲少年。至於確切死因仍待檢警相驗釐清。

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新北市新店區寶高路外景美溪今天傍晚有民眾發現浮屍。記者黃子騰／翻攝
新北市新店區寶高路外景美溪今天傍晚有民眾發現浮屍。記者黃子騰／翻攝

失聯 失蹤 新北 浮屍

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