聽新聞
0:00 / 0:00
機車呢？7旬婦市場賣完菜找嘸 警一查發現停郵局忘騎走
桃園市八德區一名7旬老婦向警方求助，稱她在三德市場賣完菜準備回家，卻找不到自己的機車，擔心被偷竊；員警透過監視器找尋，發現老婦機車就停在100公尺旁的郵局前，老婦才想起早上先到郵局辦事，但工作太忙不小心忘記，感謝警方協尋。
警方指出，77歲林姓婦人日前向八德分局八德派出所報案，表示自己一早獨自前往三德市場賣菜，中午工作結束，準備回家，到平時固定停放機車的地點，卻找不到自己的機車，附近也都沒見到，因此求助警方，而員警接獲報案後先到現場確認，在市場周遭尋車但不見蹤影。
警方想到以道路周遭監視器嘗試尋找，確認婦人當天早上騎機車經過介壽、興豐路口，再次回到路口附近找尋， 結果隨即在介壽路二段郵局前找到機車。老婦才想起自己早上先到郵局辦事情，但工作忙碌，不小心忘記了，感謝警方積極地協助尋找，讓機車失而復得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言