機車呢？7旬婦市場賣完菜找嘸 警一查發現停郵局忘騎走

桃園市八德區一名7旬老婦向警方求助，稱她在三德市場賣完菜準備回家，卻找不到自己的機車，擔心被偷竊；員警透過監視器找尋，發現老婦機車就停在100公尺旁的郵局前，老婦才想起早上先到郵局辦事，但工作太忙不小心忘記，感謝警方協尋。

警方指出，77歲林姓婦人日前向八德分局八德派出所報案，表示自己一早獨自前往三德市場賣菜，中午工作結束，準備回家，到平時固定停放機車的地點，卻找不到自己的機車，附近也都沒見到，因此求助警方，而員警接獲報案後先到現場確認，在市場周遭尋車但不見蹤影。