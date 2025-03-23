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機車呢？7旬婦市場賣完菜找嘸 警一查發現停郵局忘騎走

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名7旬老婦向警方求助，稱她在三德市場賣完菜準備回家，卻找不到自己的機車，擔心被偷竊；員警透過監視器找尋，發現老婦機車就停在100公尺旁的郵局前，老婦才想起早上先到郵局辦事，但工作太忙不小心忘記，感謝警方協尋。

警方指出，77歲林姓婦人日前向八德分局八德派出所報案，表示自己一早獨自前往三德市場賣菜，中午工作結束，準備回家，到平時固定停放機車的地點，卻找不到自己的機車，附近也都沒見到，因此求助警方，而員警接獲報案後先到現場確認，在市場周遭尋車但不見蹤影。

警方想到以道路周遭監視器嘗試尋找，確認婦人當天早上騎機車經過介壽、興豐路口，再次回到路口附近找尋， 結果隨即在介壽路二段郵局前找到機車。老婦才想起自己早上先到郵局辦事情，但工作忙碌，不小心忘記了，感謝警方積極地協助尋找，讓機車失而復得。

桃園7旬老婦在市場賣完菜，卻找不到機車，員警透過監視器協尋，發現就停在100公尺旁的郵局前，老婦才想起，因太忙不小心忘記。記者周嘉茹／翻攝
桃園7旬老婦在市場賣完菜，卻找不到機車，員警透過監視器協尋，發現就停在100公尺旁的郵局前，老婦才想起，因太忙不小心忘記。記者周嘉茹／翻攝

機車騎士 老婦

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