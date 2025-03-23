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雲林住宅火警1家4口受困救出 3人插管轉入加護病房

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市榴邨十八街一民宅今天下午發生火警，李姓男子一家4口受困幸被救出，救出時4人都很清醒，身上無傷還能自行走路，只輕微嗆傷被預防性送醫，不料到今晚病情轉變，李姓父親、母親及13歲女兒均插管轉入加護病房救治中。

今天下午約3時26分，位於斗六市榴邨十八街的一棟民宅一樓外側車庫，突然起火，火勢很快蔓延開來，燒至屋內客廳，濃煙大火，再波及延燒至鄰居一樓，消防隊趕到很快展開灌水救火。

火場屋內李姓1家4口，李姓父親帶著兩名13歲女兒和11歲兒子往樓上逃至頂樓，當時濃煙四竄，消防隊獲知有人受困，加快腳步控制火勢，近近的鄰居也紛紛逃出，火勢被控制後，消防隊從屋後側防火巷樓上聽到有人求救，即刻架梯將李父及兩名子女共3人救下樓，隨後也從屋後廚房救出李妻。

一家4口被救出時，意識都很清楚，救護員問話都對答如流，4人都還能自行走路，只說口很乾，也馬上給了補充水份，並預防性送醫，初步認定輕微嗆傷，不料到晚間，傳出李姓父母及女兒，呼吸道情況轉變，3人被插管並轉入加護病房觀察中。

斗六市李姓一家四口火警受困獲救，被救出時意識清楚，都還能自行爬梯脫困，不料晚間有3人插管轉入加護房。記者蔡維斌／翻攝
斗六市李姓一家四口火警受困獲救，被救出時意識清楚，都還能自行爬梯脫困，不料晚間有3人插管轉入加護房。記者蔡維斌／翻攝
斗六市李姓一家四口火警受困獲救，被救出時意識清楚，都還能自行爬梯脫困，不料晚間有3人插管轉入加護房。記者蔡維斌／翻攝
斗六市李姓一家四口火警受困獲救，被救出時意識清楚，都還能自行爬梯脫困，不料晚間有3人插管轉入加護房。記者蔡維斌／翻攝

斗六 消防隊 火災 鄰居

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