老翁誤點免費贈書廣告竟是詐騙 警郵聯手保住他老本

桃園市79歲邱姓老翁日前玩手機LINE軟體群組，看到免費贈書廣告，點入瀏覽廣告，遭詐騙集團引誘慫恿投資股票，邱翁3天前至郵局匯款幣3.5萬元，郵局行員機警通報，警方今表示，警員安撫邱翁遇上詐騙，勸阻匯款，邱翁才醒悟險被騙走積蓄，感謝警方保住他的老本。

楊梅警方表示，警方接獲埔心一郵局行員報案，邱姓老翁自稱看到免費贈書廣告，對方介紹投資股票要求匯款3.5萬元，邱翁信以為真拿存摺匯款，草湳派出所警員范琇蓉、史譯文獲報趕到，獲悉邱翁點入LINE軟體免費贈書廣告瀏覽，遭詐騙集團引誘至假投資平台投資匯款。

范琇蓉、史譯文兩人安撫和力勸邱翁遇上詐騙集團，匯款投資血本無回，警員與行員耐心勸阻下，邱翁才打消匯款念頭，並謝謝警員和行員保住積蓄，警方呼籲，民眾遇網路來路不明廣告或投資管道，不要輕信，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話請求協助。