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3月大雪釀多起山難…玉管處籲善用「檢查點」遇4狀況就下撤

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

今年三月罕見大雪，山徑積雪結冰，高山事故頻傳，玉山國家公園管理處除喊話要備妥「雪季三寶」，更要會操作，並提醒山友善用路程中的「檢查點」，針對4狀況預作判斷，及時評估登山行程，若無法因應天氣及後續路程，就應下撤。

玉管處表示，雪季登山除了保暖防水衣物、頭燈、離線地圖及通訊設備等，要備妥「雪季三寶」冰斧、冰爪、岩盔，更重要的是，要懂得操作使用；而登山過程中，應隨時留意天氣預報，作為後續行程的參考，及時因應。

尤其像南二段「向陽進、東埔出」等長程路線，就應善用各路線的檢驗停留點，評估天氣變化、自身健康及裝備是否適合繼續前行，必要時就下撤，避免前行，否則發生山難就會很難自救，遇險後就算通報求援，搜救人員也恐難快速抵達。

玉管處建議，若在玉山園區，從南投東埔進入的南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線的檢查點建議在觀高坪，玉山群峰線為排雲山莊，關山線及庫哈諾辛山為庫哈諾辛山屋；從東部進入八通關越嶺線及新康橫斷線的檢查點在瓦拉米山屋，中平林道進入馬博橫斷則建議在馬博橫斷登山口進行檢查評估。

民眾在登山過程要懂得在檢查點及時評估自身狀況及天氣，尤其針對「4狀況」未攜帶必要裝備、不太會操作裝備、身體不適、未來天氣惡劣預作判斷，有任何一要素就建議在離登山口尚近處果斷撤退，勿執意繼續行程，避免山難事故發生。

而「4狀況」涵蓋獲知氣象預報未來會下雪、豪大雨等天氣惡劣，忘記帶雪季三寶、保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、手機及地圖等必要裝備；不會使用冰爪、inreach、離線地圖等裝備；感冒、頭痛、想吐、腹瀉等任何身體不適。

玉山主峰線日前因三月降雪，積雪一度超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線日前因三月降雪，積雪一度超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線日前因三月降雪，積雪一度超過15公分，冰雪交加地面陡峭濕滑，相當危險。圖／玉管處提供
玉山主峰線日前因三月降雪，積雪一度超過15公分，冰雪交加地面陡峭濕滑，相當危險。圖／玉管處提供

保暖 山友 山難 玉山國家公園

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