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基市驗收義消常訓成果、選拔全國賽選手 謝國樑頒獎讚揚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局今天舉辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消打火兄弟姊妹們的付出，讓市民生命財產安全更有保障。

消防局今天在中山高中驗收義消常訓成果，各隊分別著裝後，分別在小幫浦射水救人、水帶建立和人命救援3個競賽項目一較高下。

謝國樑表示，市府今年度編列1000多萬元經費，採購義消人員應勤服裝、裝備及辦理外縣市參訪活動，都是為了讓義消同仁在執行救災、救護及防災宣導工作時，能更專業、更無後顧之憂。

消防局長游家懿說，今天的訓練成果驗收，除了展現義消能力，也在為11月舉辦的全國義消體技能交流比賽項目挑選優秀選手。隨著消防救災工作日趨繁重，警消執勤人力不足，感謝義消打火兄弟姊妹共同協勤，期許未來招募更多新血加入義消這個大家庭，共同守護市民的消防安全。

基隆今年首次辦理「小幫浦射水救人」競賽，模擬火災情境從初期滅火、人命搜救、增加水線、殘火處理等實境火場搶救作為，充分展現義消應對災害和急難情境時的處理能力，有助於保障市民生命財產安全。

基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消付出，讓市民生命財產安全更有保障。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消付出，讓市民生命財產安全更有保障。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑頒獎表揚優秀隊伍和個人。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑頒獎表揚優秀隊伍和個人。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，圖為人命救援競賽場景。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，圖為人命救援競賽場景。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消付出，讓市民生命財產安全更有保障。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消付出，讓市民生命財產安全更有保障。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，圖為小幫浦射水救人競賽場景。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，圖為小幫浦射水救人競賽場景。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑頒獎表揚優秀隊伍和個人。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑頒獎表揚優秀隊伍和個人。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑頒獎表揚優秀隊伍和個人。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑頒獎表揚優秀隊伍和個人。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消付出，讓市民生命財產安全更有保障。圖／基市府提供
基隆市消防局今辦義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，市長謝國樑到場檢閱義消隊伍，感謝全體義消付出，讓市民生命財產安全更有保障。圖／基市府提供

基隆 消防員 謝國樑

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