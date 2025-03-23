美籍YouTuber樂樂法利禁入境 移民署：審酌北市來函依法管制

美國籍YouTuber樂樂法利違反就業服務法遭管制無法入境台灣，移民署今天說，原因是樂樂法利從事與來台觀光目的不符的工作，可自行提供事證再次向中央機關申請，才能准駁入境。

有關樂樂法利案，台北市勞動局說明，當時接獲民眾檢舉，包含樂樂法利（LeLe Farley）在內多名未申請工作許可的外國人，參加國內數家電視台政論節目，違反就業服務法。

勞動局表示，因樂樂法利參加電視台節目持續有一段時間且領報酬，認定工作事實。依就業服務法開罰及令其出國、不得再於境內工作，因為樂樂法利當時已不在國內，移請移民署境管。

移民署指出，樂樂法利等外國人持免簽證期間，未經申請工作許可，參加國內數家電視台政論節目，經台北市勞動力重建運用處查證屬實，移送勞動局依法裁處數家電視台違反就業服務法在案。因樂樂法利等外國人已不在境內，由勞動局移請移民署依法辦理。

移民署表示，經審酌勞動局來函有關樂樂法利等外國人持免簽證來台觀光，卻從事與來台目的不符活動，已違反入出國及移民法，因此管制不予許可來台。基於行政一體，行政機關間用法屬各自分工並無違誤。

移民署指出，外國人因非法工作經禁止入國，依禁止外國人入國作業第15條規定，具特殊技術及經驗，經中央主管機關確認為台灣所亟需或短期內不易培育外國人，才能申請不予禁止入國。樂樂法利可自行提供相關事證，並再次向中央相關機關申請，後續才能准駁入境。

據了解，樂樂法利是獲核發文化藝術類就業金卡，針對解套方式，應可向文化部再次申請認定即可。