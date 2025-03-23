深夜撬鎖偷車、潛公寓挑鞋 士林「一早5竊案」警逮4賊

台北市警方日前單日接連獲報，士林區發生機車竊盜等多起竊案，旋即成立專案小組追查，經調閱監視器畫面分析，鎖定2名慣竊及1對男女涉案，民眾報案半日內即在北投區將李男等4人全數查緝到案，依法送辦。

警方調查，士林分局後港派出所3月6日上午接連獲報轄內發生多起竊案，有民眾通報機車被盜，也有機車鎖孔被破壞疑似遭行竊未遂，另有民眾放置在公寓住處外的運動鞋不翼而飛，還有放在Youbike置物籃中忘記帶走的提袋雜物被不明人士帶走等。

警方獲報成立專案小組追查，調閱相關監視器畫面分析後，發現竊盜、侵占遺失物等5案皆是同組人犯案，其中包含2名慣竊及1對男女，深入調查確認失竊車輛於北投區尊賢街一帶現蹤，立即派員前往查緝。

員警在尊賢街一帶尋獲失竊機車，擴大搜索果真查獲20歲李男、19歲楊女情侶檔，及慣竊36歲陳男、22歲陳男，同時尋獲失竊運動鞋等物。

據悉，2名慣竊陳男先前曾在桃園、新北犯下竊案，也不只一次在台北市犯案；李男、楊女先前則未曾涉及刑案被逮。

4人皆無業，落網針對監視器畫面等事證明確，坦承行竊，案發深夜在街頭上尋找可發動的機車下手，又潛入公寓「試穿」他人的運動鞋，「合腳的就穿走」；他們互相推諉稱受對方指使，對於為何聯手行竊含糊其詞，僅稱彼此是在某社會機構相識。

警方表示，全案詢後依竊盜罪將4人移送士林地檢署偵辦。另呼籲，法網恢恢，任何犯罪終將受懲，不法分子切勿心存僥倖，民眾如發現可疑人事物，應立即向警方聯繫。