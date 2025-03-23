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新竹海巡查扣「三無」駁油船 押返台北港留置調查

中央社／ 新竹市23日電

海巡署新竹海巡隊今天上午在永安外海攔查1艘無船名、無船籍港、無船籍登記的「三無」中國駁油船，船上裝載50萬公升油料，6名船員無身分證明文件，已押返台北港留置調查。

海巡署艦隊分署第十二（新竹）海巡隊發布新聞稿表示，今天上午8時許由巡防艇前往新竹永安西北20浬處（限制水域內3浬）查處可疑目標時，發現1艘「無船名」船舶，經多次廣播仍拒檢並蛇行逃逸。

經攔查，新竹海巡隊表示，該船舶為「三無」駁油船（即為無船名、無船籍港及無船籍登記之船舶），船上裝載約50萬公升油料，疑企圖在該海域提供其他越界中國大陸船油料補給，6名船員疑為中國大陸籍人士，但均未攜帶任何身分證明文件，已押返台北港留置調查。

新竹海巡隊表示，北部海域時有中國大陸船舶伺機越界作業，為維護海域秩序及漁民權益，除加強轄區巡邏外，也實施擴大威力掃蕩，鎖定油料補給船查緝，阻斷越界中國大陸船後勤補給。

台北港 新竹 海巡署

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