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基隆公寓後方倉庫起火燃燒 消防人員灌救延燒4戶

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市暖暖區一處鄰近住家的鐵皮倉庫，今天下午發生火警。消防局獲報派遣人車前往現場，布設多線水線灌救，並確認無人傷亡及受困。火災調查科人員將在滅火後，進入火場採證，鑑識釀災原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3時48分接獲報案，源遠路發生火警，派遣暖暖、七堵、仁愛、百福和中正分隊，共計19車39人前往現場。

報案人報案時說，看到大量白煙及火光，消防人員到場時，火場見濃密黑煙及火舌，布設水線灌救。因為住家後方都有鐵皮屋，火勢有延燒，共4戶屋後的鐵皮屋毀損，3戶較嚴重。

消防人員初步調查，起火點在機車行後方的倉庫，無人居住。消防人員在下午5時25分回報撲滅火勢，接著處理殘火。

基隆市暖暖區一處鄰近住家的鐵皮倉庫，今天下午發生火警。消防人員布設水線灌救，無人傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處鄰近住家的鐵皮倉庫，今天下午發生火警。消防人員布設水線灌救，無人傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區一處鄰近住家的鐵皮倉庫，今天下午發生火警。消防人員布設水線灌救，無人傷亡。起火原因由火災調查科人員採證鑑識。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆 消防人員 火災

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