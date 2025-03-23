聽新聞
0:00 / 0:00
基隆公寓後方倉庫起火燃燒 消防人員灌救延燒4戶
基隆市暖暖區一處鄰近住家的鐵皮倉庫，今天下午發生火警。消防局獲報派遣人車前往現場，布設多線水線灌救，並確認無人傷亡及受困。火災調查科人員將在滅火後，進入火場採證，鑑識釀災原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3時48分接獲報案，源遠路發生火警，派遣暖暖、七堵、仁愛、百福和中正分隊，共計19車39人前往現場。
報案人報案時說，看到大量白煙及火光，消防人員到場時，火場見濃密黑煙及火舌，布設水線灌救。因為住家後方都有鐵皮屋，火勢有延燒，共4戶屋後的鐵皮屋毀損，3戶較嚴重。
消防人員初步調查，起火點在機車行後方的倉庫，無人居住。消防人員在下午5時25分回報撲滅火勢，接著處理殘火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言