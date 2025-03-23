基隆公寓後方倉庫起火燃燒 消防人員灌救延燒4戶

基隆市暖暖區一處鄰近住家的鐵皮倉庫，今天下午發生火警。消防局獲報派遣人車前往現場，布設多線水線灌救，並確認無人傷亡及受困。火災調查科人員將在滅火後，進入火場採證，鑑識釀災原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3時48分接獲報案，源遠路發生火警，派遣暖暖、七堵、仁愛、百福和中正分隊，共計19車39人前往現場。

報案人報案時說，看到大量白煙及火光，消防人員到場時，火場見濃密黑煙及火舌，布設水線灌救。因為住家後方都有鐵皮屋，火勢有延燒，共4戶屋後的鐵皮屋毀損，3戶較嚴重。

消防人員初步調查，起火點在機車行後方的倉庫，無人居住。消防人員在下午5時25分回報撲滅火勢，接著處理殘火。