南投再傳山難憾事…2男獨攀失聯3天 尋獲皆已罹難

三月大雪導致高山事故頻傳，玉山昨天2人疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，今午後吊掛下山；另仁愛合歡西峰、尾上深崛縱走前天傳人員獨攀，經連日搜救，今天總算尋獲2人，但均已無生命跡象，目前遺體正由搜救人員運送下山。

南投縣消防局指出，前天凌晨4時許獲報，有登山客20日獨攀合歡西峰，但至隔天凌晨仍未回到住宿農場，農場主人聯絡不上，因此報案；同日下午6時許再獲報，有人員從屯原登山口攀登深掘山一帶，同樣逾期未歸，家屬焦急報案。

該局前天獲報後立刻啟動山域搜救，獨攀合歡西峰的陳男在回程途中曾傳訊回報準備下切陡坡回攔砂壩，但被夕陽美景吸引目光，行程延遲，之後失聯。經消防局第二大隊、太管處及民間救難團體上山救援，今更派出11人搜救隊擴大搜索。

另名曾姓山友19日從屯原登山口入山，獨攀走能高越嶺古道，挑戰尾上、深崛縱走，原訂20日下山，不料卻未下山返家，隔天家屬通報119求援，消防局第二大隊會同林保署南投分署、民間救難團體等搜救，今也派出8人地面搜救隊。

南投縣消防局表示，該兩起獨攀失聯男子今午後尋獲，但發現時2人均已無生命跡象，其中陳男是由空拍機在攔砂壩附近發現，曾男則於深崛山域被發現，初步研判均為失足遇難，2人遺體正由搜救人員協助搬運，並研擬運送下山。

該局也再次呼籲，近期適逢高山降雪，步道易結冰、濕滑且積雪導致路跡不明，攀登過程相當危險，容易造成意外，在此向廣大的山友呼籲，登山前務必確認山區氣候狀況，審慎評估登山路徑是否會因降雪產生風險，不可不慎。