快訊

女兒成功申請上「3家美國名校碩士」 賈永婕：我只貢獻了基因

批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

聽新聞
0:00 / 0:00

斗六民宅起火一家4人受困 幸全數救出送醫…起火原因待查

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市榴邨十八街民宅今天下午發生火警，火場從1樓起火燃燒，停放在車庫的車輛被焚毀，消防隊據報出動10部消防車趕往救火，發現有4人受困屋內，消防隊以水線壓制火勢後，將受困的人全數救出，4人吸入性嗆傷，送醫救治已無大礙，起火原因調查中。

雲林縣消防局今天下午3時26分獲報斗六市榴邨十八街一處住宅火警，即派遣斗六、公園、古坑、莿桐、林內、六合及第一大隊出動各式消防車10部及救護車趕往搶救，現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮。

火勢從1樓起火燃燒，消防隊快速佈線搶救，救火過程中傳出屋內有4人受困，消防隊即以水柱壓制火勢，並很快將受困者全部救出，發現4人只輕微噞傷，但仍預防性送往斗六成大醫院就醫。

送醫分別是44歲李姓男子，41歲張姓女子、13歲李姓女學童及其11歲弟弟，送醫後已無大礙，但這起火警延燒到鄰居，火勢約半小時撲滅，共造成兩部車子燒毀損壞，財物損失及起火原因進一步調查中。

斗六市一處民宅起火一家4人受困幸全數救出送醫，火勢一度波及鄰居，起火原因待查。圖／雲林消防局提供
斗六市一處民宅起火一家4人受困幸全數救出送醫，火勢一度波及鄰居，起火原因待查。圖／雲林消防局提供
斗六市一處民宅起火一家4人受困幸全數救出送醫，起火原因待查。圖／雲林消防局提供
斗六市一處民宅起火一家4人受困幸全數救出送醫，起火原因待查。圖／雲林消防局提供

斗六 消防隊 火災

延伸閱讀

台南永康民宅佛堂突竄火 5旬男為救火雙臂不慎燒傷送醫

清明節民眾掃墓易釀火警 消防局提醒「四不二記得」

影／天燈掉落引火警？平溪鐵皮屋大火燒毀 火調採證釐清

倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

相關新聞

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

一對年約20多歲男女山友昨於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380米，搜救人員歷時4個多小時，今將2人...

已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

已故畫家曹登閎畫作日前在松山文創園區展覽，但卻有竊賊趁工讀生買飯期間，將知名非賣品畫作「兔子」偷走，家屬得知焦急報案處理...

已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。警方已受...

台中工業區5工人疑清洗槽體汙泥受困...4人昏迷送醫

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，傳出有5名人員受困在3公尺深的槽體，已有西屯等6個單位到場救援，目前5名傷患...

三重警值班後直上頂樓中彈身亡 同事悲：他疑有財務問題

新北市三重分局厚德派出所26歲周姓警員，今天中午近12時將值班勤務交接給同事後，隨即跑到派出所頂樓不久即傳槍響。同事找不...

新北35萬支里鄰滅火器管理亂象 如何管理專家里長意見分歧

新北市補助里鄰設置約35萬支滅火器，放置於騎樓、樓梯間等地點，平時由里長管理，市府每3年巡檢一次。部分設備因日曬雨淋鏽蝕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。