斗六民宅起火一家4人受困 幸全數救出送醫…起火原因待查

雲林縣斗六市榴邨十八街民宅今天下午發生火警，火場從1樓起火燃燒，停放在車庫的車輛被焚毀，消防隊據報出動10部消防車趕往救火，發現有4人受困屋內，消防隊以水線壓制火勢後，將受困的人全數救出，4人吸入性嗆傷，送醫救治已無大礙，起火原因調查中。

雲林縣消防局今天下午3時26分獲報斗六市榴邨十八街一處住宅火警，即派遣斗六、公園、古坑、莿桐、林內、六合及第一大隊出動各式消防車10部及救護車趕往搶救，現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮。

火勢從1樓起火燃燒，消防隊快速佈線搶救，救火過程中傳出屋內有4人受困，消防隊即以水柱壓制火勢，並很快將受困者全部救出，發現4人只輕微噞傷，但仍預防性送往斗六成大醫院就醫。

送醫分別是44歲李姓男子，41歲張姓女子、13歲李姓女學童及其11歲弟弟，送醫後已無大礙，但這起火警延燒到鄰居，火勢約半小時撲滅，共造成兩部車子燒毀損壞，財物損失及起火原因進一步調查中。