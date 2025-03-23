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男獨攀合歡西峰失聯 友焦急尋人…搜救3天尋獲遺體「傷勢嚴重」

中央社／ 南投縣23日電

陳姓男子20日獨攀合歡西峰卻失聯，友人焦急在網路發文尋人，搜救人員經3天搜尋，於今天下午1時許尋獲其遺體，外表傷勢嚴重，後續交由警方處理。

陳男友人21日晚間在臉書（Facebook）發文協尋並貼出陳男與民宿老闆對話，指出陳姓男子獨自攀登合歡西峰，原訂20日晚間回到民宿，但當天陳男與民宿老闆傳訊後即失聯，最後一句訊息停留在下午6時29分傳送的「剩1.5K陡下到攔砂壩了」。

南投縣消防局獲報後，21日一早立即派遣仁愛分隊，會同神鷹山區搜救隊、太魯閣國家公園管理處等人員前往搜尋。

搜救人員表示，這幾天每天都出動10餘人，在攔砂壩周邊搜尋，今天中午12時許透過空拍機，於合歡溪攔砂壩附近小溪溝發現陳男身影，下午1時左右接觸到陳男，其外表傷勢嚴重，已明顯死亡。

搜救人員說，陳男與民宿老闆通聯後所行走的路段為陡坡，地上有殘雪，可能因此不慎摔落邊坡，詳細原因仍待釐清，後續交由員警處理。

陳姓男子20日獨攀合歡西峰卻失聯，友人焦急在網路發文尋人，搜救人員經3天搜尋，於今天下午1時許尋獲其遺體，外表傷勢嚴重，後續交由警方處理。合歡群峰登山示意圖。圖／報系資料庫
陳姓男子20日獨攀合歡西峰卻失聯，友人焦急在網路發文尋人，搜救人員經3天搜尋，於今天下午1時許尋獲其遺體，外表傷勢嚴重，後續交由警方處理。合歡群峰登山示意圖。圖／報系資料庫

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