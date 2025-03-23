高雄15歲少年興達港附近落海失聯！下午4時尋獲已溺斃

高雄15歲戴姓少年今下午約兩名13歲的林姓少年戲水，3人約下午1時許到興達港附近海邊，戴男下水後卻失聯，嚇得林姓少年馬上報警，警消搜尋約3小時，今下午4時11分許尋獲戴男，已無呼吸心跳，因明顯死亡未在送醫。

警方調查，今下午1時許，就讀國三的戴姓少年約就讀國一、小六的兩名林姓少年戲水，3人一同到茄萣區興達港北側，近濱海路與民治路的海灘，戴隨即脫掉上衣、下褲，跳下海裡。

但戴姓少年入海後不久，疑似不熟悉水性遭浪捲走，兩名林姓少年發現不見下水的戴男蹤影，驚覺戴男溺水後報警，湖內警方下午1時49分接獲報案，與海巡人員趕到現場搜救。

海巡派巡防艇在防波堤外搜索，消防局則出動人員在岸際搜救，最後於下午4時11分許，在戴姓少年失聯地點不遠處找到他身影，救上岸時已無呼吸心跳，因明顯死亡，未再送醫。

3名戲水少年的家屬都在現場，兩名少年情緒則由家長安撫，警方將報請檢察官相驗，由檢方釐清戴男死因。