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相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

一對年約20多歲男女山友昨於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380米，搜救人員歷時4個多小時，今將2人遺體吊掛下山。經了解，他們並非情侶，而是同事，此次一起上山卻成冰冷遺體，也與另隊同事天人永隔。

南投縣消防局指出，昨天10時許接獲彭姓山友報案，指他行經玉山主北峰叉路口附近，發現陸姓、林姓2名友人登山杖、帽子遺留步道附近，因現場有血跡，且聯絡不上他們，懷疑可能墜谷報案；經搜救，確認墜谷身亡，今午後吊掛下山。

經了解，墜谷的26歲陸姓山友、25歲林姓女山友，於3月21日入山，22日預計攀登玉山主峰、東峰及北峰，預計23日下山；而2人與報案的彭男是同事，均來自高雄，但因登山行程不同，因此陸、林2人一隊，彭與另名友人一隊。

而陸男、林女並非情侶，但因年齡相仿、對登山有興趣，才會相約上山，2支隊伍雖未同行，可部分行程重疊，所以登山期間，陸男與彭男也會互相通報彼此狀況，沒想到，最後卻天人永隔；家屬獲悉後相當悲痛，但對其登山狀況不太了解。

消防局人員表示，因高山融雪結成厚冰，山徑光滑，且兩人4支登山杖均遺留在步道上，初步研判先後滑墜深谷的可能性較高，應非嘗試救援才導致雙亡；而在出事地點有發現簡易冰爪，失事者可能有相關準備，但因環境太惡劣仍釀憾事。

一對男女山友昨疑於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，搜救人員下切380米深谷，將其遺體移往平坦處後吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
一對男女山友昨疑於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，搜救人員下切380米深谷，將其遺體移往平坦處後吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

同事 山友 玉山主峰

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