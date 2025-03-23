2山友雪攀玉山墜谷亡 專家籲備妥「雪地三寶」、須訓練經驗

一對年約20多歲男女山友昨天攀玉山，卻傳出疑在主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380公尺，冰雪環境險惡，救援難度高，搜救人員今透過空勤直升機將遺體吊掛下山。專家提醒，雪季期間的登山難度倍增，最怕就是失溫，除備妥雪攀裝備及保暖衣物，最重要是經驗及訓練。

桃園市消防局第四大隊復興分隊小隊長陳清淵指出，最近季節正值雪季，雪季期間的登山活動風險遠高於一般季節，冰雪覆蓋的地形、低溫環境與岩石結冰地帶都使難度倍增，容易發生裝備不足、高山症、失溫、失聯及滑落的可能，因此務必備妥雪攀裝備，包括「雪地三寶」冰爪、冰斧及岩盔，徹底做好保暖措施，最重要還是需要經過訓練及經驗。

陳清淵表示，登山前務必謹慎評估彼此體能狀況、裝備準備及天氣預報。不論是自組團或商業團，都需保持隊形，互相照顧，特別是對於體能較弱的成員，若情況需要應考慮陪同下山，避免落下任何一位成員。

他建議，萬一迷路時「千萬不要下切溪谷」，台灣地形險峻，溪谷區域常有崩壁、高落差及峽谷等危險地形，盲目下切溪谷可能陷入進退兩難的境地，增加救援困難度，甚至使搜救隊伍無法精確定位，應該保持高處，尋找開闊地，增加被發現的機會，並儘量保持手機電量，以便聯繫救援，切記人與背包切勿分離，背包裝備是待援過程的維生物資，也是安全度過第一晚的保障。

陳清淵提醒，落單迷路時謹記「333原則」，若「失溫3小時」、「3天沒喝水」、「3周沒食物」可能就有生命危險；須牢記「STOP」口訣：S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨，避免下切溪谷；以及P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。