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三重警值班後直上頂樓中彈身亡 同事悲：他疑有財務問題
新北市三重分局厚德派出所26歲周姓警員，今天中午近12時將值班勤務交接給同事後，隨即跑到派出所頂樓不久即傳槍響。同事找不到人，調閱監視器發現周獨自上樓，且槍枝沒有繳回。三重警分局表示，周員疑有財務及病痛問題，確切事發原因仍待釐清。
周姓警員警專36期畢業，從警5年，2022年調任至三重分局服務至今，平時表現均正常無異常。
據了解，周員今天上午值10時至12時值班勤務，上午11時52分與其他同仁交接後，周請同事代看值班後，未繳還槍枝，逕自搭電梯至派出所頂樓，沒多久樓上傳來槍響。
同事發現周未繳還槍枝，曾電話找人卻聯繫不上，調閱監視器發現他獨自上頂樓，眾人到樓上察看赫然發現他已倒臥血泊中。警分局勘驗並未外力介入，目前已連繫家屬北上，將協助家屬處理後續事宜。
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