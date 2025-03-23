影／太誇張！中年男騎白牌機車 一路向北飆國道三號

一名中年男子今天下午兩點半左右因不明原因，竟將白牌機車騎上國道三號北上車道，一路向北狂飆，從85公里處騎到81公里處關西路段才下交流道，且一路都行駛於內側車道。警方表示，後續將釐清原因，依規定開罰。

有民眾在高公局1968app發現，今天下午竟然有一名中年男子將機車騎上國道三號北上85公里處新竹路段，當下還有一定的車流量，該男竟無懼危險逕自將車騎至內側車道，導致多輛汽車擔心發生追撞，紛紛閃避，之後甚至有車輛不敢超車，只能緩慢位於該男子騎乘的機車後方，最終，男子於國三北上81公里處才打方向燈下交流道。

警方提醒，用路人應遵守標誌標線指示行駛，機車騎士誤闖國道將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處駕駛人3000元以上至6000 元以下罰鍰。若有危險駕駛之行為，將依道路交通管理處罰條例第43條規定處駕駛人6000 元以上至3萬6000 元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。