快訊

柯文哲政治獻金 李文娟、端木正不服「手機報到」監控8月抗告被駁回

影／憾！2山友雪攀玉山墜谷雙亡 環境險惡、遺體吊掛下山

聽新聞
0:00 / 0:00

影／太誇張！中年男騎白牌機車 一路向北飆國道三號

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

一名中年男子今天下午兩點半左右因不明原因，竟將白牌機車騎上國道三號北上車道，一路向北狂飆，從85公里處騎到81公里處關西路段才下交流道，且一路都行駛於內側車道。警方表示，後續將釐清原因，依規定開罰。

有民眾在高公局1968app發現，今天下午竟然有一名中年男子將機車騎上國道三號北上85公里處新竹路段，當下還有一定的車流量，該男竟無懼危險逕自將車騎至內側車道，導致多輛汽車擔心發生追撞，紛紛閃避，之後甚至有車輛不敢超車，只能緩慢位於該男子騎乘的機車後方，最終，男子於國三北上81公里處才打方向燈下交流道。

警方提醒，用路人應遵守標誌標線指示行駛，機車騎士誤闖國道將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處駕駛人3000元以上至6000 元以下罰鍰。若有危險駕駛之行為，將依道路交通管理處罰條例第43條規定處駕駛人6000 元以上至3萬6000 元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。

一名中年男子今天下午兩點半左右竟疑將白牌機車騎上國道三號北上車道，從85公里處一路騎到81公里處關西路段才下交流道，且一路都行駛於內側車道。記者王駿杰／翻攝自高公局1968app
一名中年男子今天下午兩點半左右竟疑將白牌機車騎上國道三號北上車道，從85公里處一路騎到81公里處關西路段才下交流道，且一路都行駛於內側車道。記者王駿杰／翻攝自高公局1968app

國道 新竹 車道

延伸閱讀

台中女酒後深夜開無牌車遭逮 公共危險罪送辦吃罰單

2025國際自由車環台公路大賽：浪漫台三線站3/18登場 台中市交管資訊看這裡

國1南下嘉義段嚴重車禍 轎車翻覆、聯結車衝破護欄掉邊坡

桃園中豐北路轉大圳路開車有陷阱 民眾常遭檢舉市府將改善

相關新聞

影／憾！2山友雪攀玉山墜谷雙亡 遺體吊掛下山

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380米，冰雪環境險惡，救援難度...

影／玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極...

已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

已故畫家曹登閎畫作日前在松山文創園區展覽，但卻有竊賊趁工讀生買飯期間，將知名非賣品畫作「兔子」偷走，家屬得知焦急報案處理...

已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。警方已受...

台中工業區5工人疑清洗槽體汙泥受困...4人昏迷送醫

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，傳出有5名人員受困在3公尺深的槽體，已有西屯等6個單位到場救援，目前5名傷患...

三重警值班後直上頂樓中彈身亡 同事悲：他疑有財務問題

新北市三重分局厚德派出所26歲周姓警員，今天中午近12時將值班勤務交接給同事後，隨即跑到派出所頂樓不久即傳槍響。同事找不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。