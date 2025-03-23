被20多隻流浪狗狂追！彰化警官驚險退敵籲民眾要小心

流浪狗又追人了!這次是彰化警分局副分局長鐘振邦在竹塘鄉濁水溪河床堤岸道路往竹塘九龍大榕宮木棉花道途中竟被三團流浪狗圍攻，其中有一群多達20幾隻，幸好鐘振邦拿著木棍與流浪狗對峙，最後成功「退敵」，他也呼籲行經的民眾要注意安全。

流浪狗攻擊人時有所聞，上個月彰化縣芳苑鄉一名85歲阿嬤行經草崙路時被十幾隻的流浪犬追，阿嬤從代步車摔下來，摔得鼻青臉腫及輕微腦震盪，幸好有民眾經過幫忙，才救了阿嬤。

而竹塘鄉木棉花季最近展開， 平常堤岸道路也有民眾會跑步健身，彰化警分局副分局長鐘振邦說，因4月要執行大甲媽遶境維安勤務，近日也加強自我訓練，前天他沿著濁水溪河床堤岸道路往竹塘九龍大榕宮木棉花道跑，沒想到碰到大批流浪狗。

鐘振邦說，以往他也會在該區域練跑，知道會有流浪狗，還帶著木棍防身，沒想到竟沿途碰上3團狗群，共被三群狗追了3次，其中一團更有二十幾隻，很兇的母狗一直追過來，他知道看到兇狠的狗，不能轉身跑，否則一定被追得更慘，只好拿著木棍一臉兇相和一大群狗對峙，再慢慢往後退，最後狗群才知難而退，也呼籲行經的民眾要小心流浪狗。

流浪狗追人事件層出不窮，去年也有一名女老師騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻把機車撞倒，也害女老師骨折受傷。

彰化縣動物防疫所表示，彰化縣遊蕩犬目前約有9300多隻，對於有攻擊性的流浪狗，民眾可通報動防所或各公所清潔隊捕捉，流浪狗會被安置在彰化縣流浪犬收容中心，而彰化縣流浪犬收容中心目前最高收容數約200隻，縣府已編列1.8億元將重建老舊的收容中心，收容數也可增加到450隻，但收容數量仍相當有限，也呼籲民眾勿棄養家犬，並繼續推廣為家犬絕育。