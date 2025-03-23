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台中工業區「6人困3公尺深槽體」被救出 中市府將勞檢

中央社／ 台中23日電

台中工業區一工廠今天在清理儲槽污泥時，發生1台籍幹部及5名外籍工人疑缺氧受困3公尺深槽體，6人經消防局救出送醫暫無生命危險；市府勞工局表示，將派員勞檢，如查有違法則要求停工改善並開罰。

台中市消防局於上午10時48分獲報台中工業區有工廠發生工人受困事件，出動消防人員到場將6人救出，分別送往台中榮總、澄清醫院中港院區及林新醫院救治。

警方初步了解，現場1名陳姓外籍移工於槽體清理淤泥，疑似缺氧昏迷，現場5名同事發現後立即救助；救援的1名台籍幹部及4名外籍移工也因身體不適，而受困3公尺深槽體，經消防局全數救出送醫。

台中榮總表示，收治2名傷者 其中1名國人、1名為外籍人士，2人意識清楚，生命徵象穩定，醫療團隊將密切監測，並評估傷者有否吸入危險氣體致潛在延遲性健康風險。

中港澄清指出，收治2名傷患雖有一度噁心胸悶，目前症狀已改善，生命徵象穩定，意識清楚，預收住院觀察；而林新醫院也表示，收治2名傷者意識清楚，仍在急診室治療中。

台中市政府勞工局指出，這家位於工業區七路的氟碳烤漆廠，員工在清理儲槽污泥時，身體不適昏迷並跌落至3公尺深槽體，全數救出後緊急送醫，暫無生命危險。

勞工局表示，將派員實施勞檢釐清，若有違反「職業安全衛生法」規定，將要求停工改善，並處新台幣3萬以上、30萬元以下罰鍰；另外，將慰問罹災者家屬，也將啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜。

勞工局 台中市 台中榮總

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