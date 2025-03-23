運將開瑞典坦克自撞電桿 水泥碎裂鋼筋裸露人輕傷

新北市30歲孫男今天清晨5時許駕駛VOLVO多元化計程車行經林口區泰林路時，疑因精神恍惚自撞對向路邊水泥電桿，巨大撞擊力導致孫男車頭凹陷，電桿水泥碎裂、鋼筋裸露。所幸孫男僅手腳擦挫傷送醫後已無礙，孫男酒測值0，確切肇事原因待查。

據了解，擔任計程車司機的30歲孫男，今天清晨5時許駕駛VOLVO休旅車載客後，欲開車返回新莊住處。當孫男行經林口區泰林路三段時，疑因精神不濟一時恍神，車輛衝至對向車道撞上路旁水泥電線桿。

巨大撞擊力導致孫男車頭明顯凹陷，保險桿也脫落，電線桿底部水泥碎裂、鋼筋裸露。所幸安全氣囊及時彈出，孫男僅手腳擦挫傷送醫後已無大礙。警方到場經酒測後發現孫男並未喝酒，孫男自稱精神恍惚才會釀禍，確切肇事原因仍待警方調查釐清。