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運將開瑞典坦克自撞電桿 水泥碎裂鋼筋裸露人輕傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市30歲孫男今天清晨5時許駕駛VOLVO多元化計程車行經林口區泰林路時，疑因精神恍惚自撞對向路邊水泥電桿，巨大撞擊力導致孫男車頭凹陷，電桿水泥碎裂、鋼筋裸露。所幸孫男僅手腳擦挫傷送醫後已無礙，孫男酒測值0，確切肇事原因待查。

據了解，擔任計程車司機的30歲孫男，今天清晨5時許駕駛VOLVO休旅車載客後，欲開車返回新莊住處。當孫男行經林口區泰林路三段時，疑因精神不濟一時恍神，車輛衝至對向車道撞上路旁水泥電線桿。

巨大撞擊力導致孫男車頭明顯凹陷，保險桿也脫落，電線桿底部水泥碎裂、鋼筋裸露。所幸安全氣囊及時彈出，孫男僅手腳擦挫傷送醫後已無大礙。警方到場經酒測後發現孫男並未喝酒，孫男自稱精神恍惚才會釀禍，確切肇事原因仍待警方調查釐清。

但這起車禍因造成電桿毀損，台電公司已排定今天下午進行修復，附近住戶屆時將停電，待台電人員搶修後才能恢復供電。

孫男駕駛VOLVO休旅車自撞對向電線桿。記者黃子騰／翻攝
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巨大撞擊力導致電線桿水泥碎裂、鋼筋裸露。記者黃子騰／翻攝
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新北市泰山區公所也在臉書提醒民眾台電將停電搶修。圖／擷取自泰山區公所臉書
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警方及救護人員獲報到場救援。記者黃子騰／翻攝
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台電 計程車司機

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