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疑修剪不慎滑倒 銅鑼鄉70歲老翁離奇掛樹上慘死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名70歲老鍾姓老翁到苗栗縣銅鑼鄉山區修剪大樹失聯1天，家人發現他連人帶電鋸掛在樹上慘死，警方初步研判是不慎滑倒，遭工作使用繩索纏頸或是頭部撞擊意外死亡，將報請相驗調查死因。

苗栗縣政府消防局昨天晚上9點多接獲報案，出動銅鑼、公館、特搜分隊9人趕到銅鑼鄉山區現場，鍾受困在約2層樓高的樹上，消防人員上樹查看，鍾姓老翁已死亡，吊掛到地面，並通報苗栗警察分局後續處理。

警方初步調查，死者沒有明顯外傷，生前21日告知家人要到山區鋸樹，後來就失聯，家人覺得有異察看，昨天晚上9點多報案，研判鍾姓老翁帶著作業用的電鋸、繩索上樹，疑因不慎滑倒，不幸遭繩索纏頸或是頭部遭撞擊死亡，檢察官明天相驗，進一步釐清死因。

消防局第一大隊提醒民眾，獨自進入深山風險極高，請盡量結伴同行，高空作業務必佩戴安全頭盔，確保自身安全。

一名70歲老鍾姓老翁到苗栗縣銅鑼鄉山區修剪大樹失聯1天，被發現連人帶電鋸掛在樹上慘死。圖／民眾提供
一名70歲老鍾姓老翁到苗栗縣銅鑼鄉山區修剪大樹失聯1天，被發現連人帶電鋸掛在樹上慘死。圖／民眾提供

家人 死亡

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