聽新聞
0:00 / 0:00
疑修剪不慎滑倒 銅鑼鄉70歲老翁離奇掛樹上慘死
一名70歲老鍾姓老翁到苗栗縣銅鑼鄉山區修剪大樹失聯1天，家人發現他連人帶電鋸掛在樹上慘死，警方初步研判是不慎滑倒，遭工作使用繩索纏頸或是頭部撞擊意外死亡，將報請相驗調查死因。
苗栗縣政府消防局昨天晚上9點多接獲報案，出動銅鑼、公館、特搜分隊9人趕到銅鑼鄉山區現場，鍾受困在約2層樓高的樹上，消防人員上樹查看，鍾姓老翁已死亡，吊掛到地面，並通報苗栗警察分局後續處理。
警方初步調查，死者沒有明顯外傷，生前21日告知家人要到山區鋸樹，後來就失聯，家人覺得有異察看，昨天晚上9點多報案，研判鍾姓老翁帶著作業用的電鋸、繩索上樹，疑因不慎滑倒，不幸遭繩索纏頸或是頭部遭撞擊死亡，檢察官明天相驗，進一步釐清死因。
消防局第一大隊提醒民眾，獨自進入深山風險極高，請盡量結伴同行，高空作業務必佩戴安全頭盔，確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言