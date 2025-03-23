快訊

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135

聽新聞
0:00 / 0:00

影／他先拜拜再偷香油錢 廟方公布監視器指「好大膽」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓竊賊日前才在超商行竊食物，昨天清晨竟又溜進四安境南廠代天府保安宮，先向神明拜拜，再瞬間將捐款箱摸走；廟方在臉書粉絲專頁公布監視器直指「好大膽」，表示廟裡有32台攝影機，警方下午就將李帶回到案，依竊盜罪函送法辦。

台南市四安境南廠代天府保安宮是府城南廠地區境主廟，位於中西區保安路上，主祀李池吳朱范五府千歲，為吳府二鎮、白蓮聖母開基祖廟，並供奉月老公、徐甲真人等神明；自盛清以來，該廟即鎮守府城南水門、小西門外要隘之處，迄今逾三百年。

四安境南廠代天府保安宮昨天在臉書專頁發文指出「好大膽啊你！剛偷完全家超商 ，竟然還敢再來這裡！你不知道我們廟裡有32台攝影機，幾乎沒有任何死角的監控嗎？#已報警處理檔案交由警察了」，並附上一名男子偷走白蓮聖母聖水緣金箱四個不同角度的影片。

監視器拍下，該名男子行竊前，居然還向神明拜拜，網友紛紛留言表示「要幹壞事之前還記得先拜拜？挺虔誠的 不過犯法一樣要吃官司」、「帶著安全帽，可以以車抓人」、「敢在太歲頭上動土」、「連神明的油香錢，他竟然也敢拿」、「王爺顯神烕很快就破案了」等。

台南市警第二分局中正派出所接獲報案，查出涉嫌男子是在清晨6時許潛入廟中，趁四下無人偷走約3000元的香油錢；所長沈振莘率員警擴大調閱監視器，多方查訪並逐一過濾比對竊嫌特徵等資料，查出是日前也在超商行竊食物的30多歲李姓男子。

警方循監視器追查李的行蹤，昨天下午2時許將人帶回到案；據了解，李已經將香油錢花完，承認是因缺錢花用、肚子餓，才會行竊廟方香油錢與超商食物，全案依竊盜罪函送法辦。廟方再次發文，感謝員警們的努力。

李姓竊賊日前才在超商行竊食物，昨天清晨竟又溜進四安境南廠代天府保安宫，先向神明拜拜，再瞬間將捐款箱摸走。記者袁志豪／翻攝
李姓竊賊日前才在超商行竊食物，昨天清晨竟又溜進四安境南廠代天府保安宫，先向神明拜拜，再瞬間將捐款箱摸走。記者袁志豪／翻攝
李姓竊賊日前才在超商行竊食物，昨天清晨竟又溜進四安境南廠代天府保安宫，先向神明拜拜，再瞬間將捐款箱摸走。記者袁志豪／翻攝
李姓竊賊日前才在超商行竊食物，昨天清晨竟又溜進四安境南廠代天府保安宫，先向神明拜拜，再瞬間將捐款箱摸走。記者袁志豪／翻攝

監視器 神明 超商

延伸閱讀

已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

影／台南百歲人瑞好心借他廁所 屋內12萬現金卻不翼而飛

父清晨獨留4歲兒在酒店…回來發現墜樓亡 警調監視器揭可能原因

相關新聞

影／憾！2山友雪攀玉山墜谷雙亡 遺體吊掛下山

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380米，冰雪環境險惡，救援難度...

影／玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極...

已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

已故畫家曹登閎畫作日前在松山文創園區展覽，但卻有竊賊趁工讀生買飯期間，將知名非賣品畫作「兔子」偷走，家屬得知焦急報案處理...

已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。警方已受...

台中工業區5工人疑清洗槽體汙泥受困...4人昏迷送醫

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，傳出有5名人員受困在3公尺深的槽體，已有西屯等6個單位到場救援，目前5名傷患...

新北35萬支里鄰滅火器管理亂象 如何管理專家里長意見分歧

新北市補助里鄰設置約35萬支滅火器，放置於騎樓、樓梯間等地點，平時由里長管理，市府每3年巡檢一次。部分設備因日曬雨淋鏽蝕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。