影／他先拜拜再偷香油錢 廟方公布監視器指「好大膽」

李姓竊賊日前才在超商行竊食物，昨天清晨竟又溜進四安境南廠代天府保安宮，先向神明拜拜，再瞬間將捐款箱摸走；廟方在臉書粉絲專頁公布監視器直指「好大膽」，表示廟裡有32台攝影機，警方下午就將李帶回到案，依竊盜罪函送法辦。

台南市四安境南廠代天府保安宮是府城南廠地區境主廟，位於中西區保安路上，主祀李池吳朱范五府千歲，為吳府二鎮、白蓮聖母開基祖廟，並供奉月老公、徐甲真人等神明；自盛清以來，該廟即鎮守府城南水門、小西門外要隘之處，迄今逾三百年。

四安境南廠代天府保安宮昨天在臉書專頁發文指出「好大膽啊你！剛偷完全家超商 ，竟然還敢再來這裡！你不知道我們廟裡有32台攝影機，幾乎沒有任何死角的監控嗎？#已報警處理檔案交由警察了」，並附上一名男子偷走白蓮聖母聖水緣金箱四個不同角度的影片。

監視器拍下，該名男子行竊前，居然還向神明拜拜，網友紛紛留言表示「要幹壞事之前還記得先拜拜？挺虔誠的 不過犯法一樣要吃官司」、「帶著安全帽，可以以車抓人」、「敢在太歲頭上動土」、「連神明的油香錢，他竟然也敢拿」、「王爺顯神烕很快就破案了」等。

台南市警第二分局中正派出所接獲報案，查出涉嫌男子是在清晨6時許潛入廟中，趁四下無人偷走約3000元的香油錢；所長沈振莘率員警擴大調閱監視器，多方查訪並逐一過濾比對竊嫌特徵等資料，查出是日前也在超商行竊食物的30多歲李姓男子。