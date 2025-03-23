改裝排氣管認證4月1日全面啟動 苗栗台3線昨攔查5輛不罰

台3線噪音擾人，苗栗環警監昨天聯合稽查獲5輛機車沒有於去年底期限，依法完成排氣管變更登記，但因各縣市發生檢驗改裝排氣管能量不足，期限延至3月31日，逾期最高可罰1800元。

聯合報系最近探討重機噪音問題，引發各界重重視回響，其中，苗栗縣台3線天氣變暖後的假日重機成群結隊呼嘯，更是部分居民的噩夢，苗栗環警監規畫專案勤務，昨天上午6點至10點在熱區台3線128.8公里大湖鄉路段聯合攔查。

警方統計攔檢38輛重機、7輛轎車，一共舉發3件無照駕駛，依道路交通管理處罰條例，可處6000元至2萬4000元；1件越級駕駛，依道交條例可處1800元至3600元；另有2件排氣管未裝設防燙蓋、1件未裝設擋泥板，將召回檢驗。

現場並查獲5輛機車改裝排氣管，沒有於去年12月31日前完成變更登記，經查詢環境部平台，車主有上平台登錄預約檢驗，目前處在暫時免罰狀態，因此僅勸導沒有開罰。

縣府環保局指出，機車改裝排氣管是噪音因素之一，政府從源頭管制，修法改裝排氣管認證制度，今年1月1日上路，列為檢驗項目登記變更，違反規定可依道交條例處900元至1800元罰鍰，但因全國檢驗數量龐大，期限延至3月31日。