快訊

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135

聽新聞
0:00 / 0:00

已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

已故畫家曹登閎畫作日前在松山文創園區展覽，但卻有竊賊趁工讀生買飯期間，將知名非賣品畫作「兔子」偷走，家屬得知焦急報案處理，但由於展場內無監視器目前下落不明。松山文創園區表示，基於隱私考量展場空間不會主動裝監視器，但公出入口、走廊等區域皆有裝設，已第一時間將畫面交給警方，盼能盡早讓畫作回到曹家人手中。

松山文創園區表示，依照「個資法」相關規定，松山文創園區監視系統原則設於公共空間，外租展覽空間基於租用性質與隱私考量，並不會由園方統一裝設監視器，若展覽單位有需要，會由其自行規畫設置相關安全設備。

松山文創園區表示，目前在公共場域設有180支監視器，包含出入口、走廊等區域，事件發生後，已第一時間配合警方，提供相關時段與範圍的畫面，希望能協助釐清真相，對本次事件的發生深感遺憾，會全力配合警方調查，讓這幅重要的畫作回到曹家人手中。

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。圖／翻攝自曹登閎弟弟臉書
已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。圖／翻攝自曹登閎弟弟臉書

文創 畫作 監視器

延伸閱讀

已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

父清晨獨留4歲兒在酒店…回來發現墜樓亡 警調監視器揭可能原因

哭鬧男童被打撞桌緣受傷 托嬰中心托育員傷害罪起訴

好消息！林口總動員找人 警調監視器見7歲女童獨自返家

相關新聞

影／憾！2山友雪攀玉山墜谷雙亡 遺體吊掛下山

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380米，冰雪環境險惡，救援難度...

影／玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極...

已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

已故畫家曹登閎畫作日前在松山文創園區展覽，但卻有竊賊趁工讀生買飯期間，將知名非賣品畫作「兔子」偷走，家屬得知焦急報案處理...

已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。警方已受...

台中工業區5工人疑清洗槽體汙泥受困...4人昏迷送醫

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，傳出有5名人員受困在3公尺深的槽體，已有西屯等6個單位到場救援，目前5名傷患...

新北35萬支里鄰滅火器管理亂象 如何管理專家里長意見分歧

新北市補助里鄰設置約35萬支滅火器，放置於騎樓、樓梯間等地點，平時由里長管理，市府每3年巡檢一次。部分設備因日曬雨淋鏽蝕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。