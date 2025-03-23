已故作家畫作遭竊...展場無監視器下落不明 松菸曝原因

已故畫家曹登閎畫作日前在松山文創園區展覽，但卻有竊賊趁工讀生買飯期間，將知名非賣品畫作「兔子」偷走，家屬得知焦急報案處理，但由於展場內無監視器目前下落不明。松山文創園區表示，基於隱私考量展場空間不會主動裝監視器，但公出入口、走廊等區域皆有裝設，已第一時間將畫面交給警方，盼能盡早讓畫作回到曹家人手中。

松山文創園區表示，依照「個資法」相關規定，松山文創園區監視系統原則設於公共空間，外租展覽空間基於租用性質與隱私考量，並不會由園方統一裝設監視器，若展覽單位有需要，會由其自行規畫設置相關安全設備。