國1楊梅火燒車烈焰衝天 女子逃生躲一劫 車子燒成廢鐵

國道1號北上楊梅路段今天上午發生火燒車事故，50歲賴姓女子駕駛一輛廂型車，行經國1北上69.2公里，突然不明原因起火，全車迅速燃燒陷入一片火海，濃煙一度影響北上行車視線，賴女緊急逃生，幸無人員傷亡，國道警方進一步調查釐清火燒車原因。

國道警方指出，賴女今天上午駕駛廂型車行駛國1北上，上午10時6分行經69.2公里處，車子突然悶熱起火，賴女緊急停靠路肩後逃生，車子隨即起火，全車陷入大火熊熊，消防據報趕到撲滅火勢，該車輛燒毀如同廢鐵，損失不貲，幸無人員傷亡，一度影響行車，大約50分鐘，全線恢復正常通車，火燒車原因進一步調查釐清。