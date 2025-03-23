影／憾！2山友雪攀玉山墜谷雙亡 遺體吊掛下山

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，因失事地點深達380米，冰雪環境險惡，救援難度高，搜救人員歷時4個多小時，總算將其挪至平坦處，午後透過空勤直升機，成功將2人遺體吊掛下山。

南投縣消防局指出，昨天近午約11時許接獲彭姓山友報案，指他幸經玉山主北峰叉路口附近，發現其陸姓、林姓2名友人登山杖、帽子遺留在步道附近，且現場殘存血跡，後續卻聯絡不上2人，懷疑他們可能墜谷，因此通報119求援。

該局獲報後立刻啟動山域搜救機制，由玉山國家公園管理處排雲工作站5人就近先趕赴事故地點勘查，且為爭取搜救時效，盡早確認墜落點，同步申請空中勤務總隊進行直升機空勘，昨下午4時發現失事者疑似在出事點下方380米深山谷。

但該局表示，由於，受困山友墜落位置地形為懸崖峭壁，且為深谷，山谷下切風壓過大，且現場氣流混亂，且直升機螺旋槳恐觸及山壁，無法吊掛而返航，確認必須仰賴地面搜救隊將失事者拉到平坦處，才能實施直升機吊掛作業。

而在接獲報案後，該局第三大隊同步派遣4名搜救人員從玉山登山口挺進，昨晚11時快腿抵達排雲山莊，與該站5人會合，今上午徵調1名雪訓教練專技人員前往協助救援，組成10人搜救隊，今晨6時許先集結9人展開地面搜救行動。

搜救人員表示，山區積雪融化又結成硬冰，冰爪根本切不進去，更別說要抓到地面，現場如大型溜冰場，環境險惡，只能加強上端繩索系統做好確保，並注意腳下踩點緩降下切，耗時費力長達4小時，總算在11時許接觸到失事者，但雙亡。

而因失事者卡在峭壁，且遭雪覆蓋，2人相距約5公尺，因此前後又花了近1小時，小心拖拉其遺體及挖掘障礙物後將大體固定打包後，移至平坦適合直升機吊掛點，再度請求空中勤務總隊直升機吊掛作業，於今中午12時15分吊掛成功。