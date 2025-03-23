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已故畫家曹登閎非賣品《兔子》松菸遭竊 警調監視器追查

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。警方已受理報案，調閱監視器追查。

曹登閎的弟弟在臉書、Threads貼文表示，這次借出兩幅非賣品畫作，一幅是哥哥生前最後一幅畫，一幅就是《兔子》，本月21日中午工讀生出去買飯，回來發現畫作不見；遺憾的是，展覽方與松山文創園區沒有在展場內安裝監視器，找到機會渺茫，「我真的很難過、憤怒，不知道該說什麼。」

貼文指出：「這是哥哥生前重要的一幅畫，也是我們絕對不會賣的一幅畫，我只希望這幅畫能夠回來，這是我們家人跟哥哥之間所僅剩的連結，如果可以，如果你是順手牽兔的那個人，求求你，把畫還給我們。」

北市信義警分局表示，範時尚股份有限公司在松山文創園區舉辦展覽，21日中午12時30分發現該畫作不見報案，警方已調閱現場與周邊監視器查緝，提醒業者加強相關安全維護機制，呼籲民眾勿購買來路不明畫作以免觸法。

已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。圖／翻攝自曹登閎弟弟臉書
已故畫家曹登閎在台北市松山文創園區展出畫作《兔子》遭竊，家屬上網貼文表示，這是重要非賣品，但展場內未安裝監視器。圖／翻攝自曹登閎弟弟臉書

文創 畫作 監視器

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