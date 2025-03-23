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台中工業區工安意外 送醫6人均留院觀察延遲性風險
台中工業區工業七路一間金屬表面處理公司，上午有6名人員利用假日清洗作業槽卻受困在3公尺深的槽體內，獲救後已送醫，目前6人經搶救，生命跡象都穩定，但都仍留院觀察，進一步評估是否吸入危險氣體致潛在的延遲性健康風險。
6人分別送至中港澄清醫院、台中榮總和林新醫院救治，在中港澄清的兩位越南籍移工一度噁心胸悶，經緊急處置，症狀已改善，生命徵象穩定，意識清楚，已預收住院觀察。
送至台中榮總的1台籍、1外籍傷者意識清楚，生命徵象穩定，醫療團隊密切監測，評估是否吸入危險氣體致潛在的延遲性健康風險。另還有兩名越南籍移工送至林新醫院，院說說他們吸入不明氣體，所幸搶救後目前生命跡象穩定，但目前留院觀察。
台中產業園區說，初步了解是工人進入槽體內作業發生意外，詳細原因還在了解中。
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