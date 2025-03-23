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清明放火小心罰單！ 消防分隊攜手網紅「疑雲重重」拍片

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，以輕鬆詼諧的方式提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」；尤其若因燃燒金紙、雜草而引發火災，除了要處3000元以下罰鍰，更可能觸犯放火罪。

第七大隊大隊長石家源表示，每年清明節期間，因燃燒紙錢餘燼未熄滅所引起的雜草火災，讓消防人員疲於奔命；預防清明掃墓火災發生，需民眾配合落實「隨手撲滅火源」的習慣，才能有效降低火災發生率，確保祭祖環境的安全與整潔。

尤其若因燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，恐被依消防法第41條處3000元以下罰鍰；如致生公共危險，更恐觸犯放火罪，面臨1年以上、7年以下有期徒刑。

東門分隊與IG有6.3萬粉絲的網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」創意趣味短片，以「清明掃墓不用火」為主軸，呼籲慎終追遠，慎防火災，包括除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走。

東門分隊建議，可以鮮花代替紙錢，或透過線上祭祀表達對祖先的敬意。

市長黃偉哲指出，清明節是家族團聚、緬懷祖先的時刻，但掃墓時更應注重環境與公共安全，民眾焚香燒紙應遵循安全規範，確保餘燼完全熄滅後離開，以降低公墓火警的發生。共同維護清明期間的平安與環境整潔。

消防局長李明峯表示，這次分隊與網紅合作創新宣導方式，期望透過網紅的影響力，以年輕人喜愛的影音內容傳遞防火知識，減少火災風險與環境汙染。

台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局第七大隊東門分隊為了加強民眾清明防火觀念，攜手網紅「疑雲重重~Elisa」拍攝創意趣味短片，提醒民眾清明掃墓「清明放火一時爽 罰單來了哭斷腸」。記者袁志豪／翻攝

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