上網盜賣北港朝天宮媽祖神像 男子被判8月稱賭輸錢才賣神像

雲林縣北港朝天宮媽祖神像出現在網路被人拍賣，許姓男子假迎媽祖返鄉參加廟慶為由，到朝天宮及東勢賜安宮「迎走」媽祖和王爺各1尊，因賭博輸錢上網拍賣神明，所幸買下媽祖的人把神像奉還給朝天宮，賣神事件才爆發，許男被雲林地方法院依侵占和違反個資法判刑1年1月合併執行8月。

新北市的許姓男子，去年10月假借蔡姓朋友之名，到雲林縣北港朝天宮，向廟方佯稱他的故鄉廟慶，希望迎請「北港媽」前往作客3天，以祈求地方平安，朝天宮人員不疑有詐，依規定辦理登記手續後，就讓許男大喇喇迎走一尊媽祖。

直到數天後，恰巧雲林縣斗六一名媽祖信徒在網路看到有人公開拍賣朝天宮媽祖，覺得很奇怪，即以1萬6千元得標買下這尊「北港媽」，這位隱名的斗六善士親往新北迎媽祖，才得知媽祖確為朝天宮媽祖「本尊」，不忍媽祖「落難」，買下後不久即將媽祖無償奉還給朝天宮，才爆發這起驚人的「擄神盜賣」詐案。

被盜責的媽祖完璧歸趙過程也傳為佳話，經報導後才發現雲林縣東勢鄉賜安宮也被迎走一尊三山國王神像，也被以1萬4千元完成拍賣，後來也一樣被還給廟方。經警方追查發現許男是神界慣犯，前兩年包括國內幾座知名的大廟神像，都曾被他以同樣手法騙走再以「二手神像」之名上網拍賣，每尊得手上萬元。