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上網盜賣北港朝天宮媽祖神像 男子被判8月稱賭輸錢才賣神像

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林北港朝天宮媽祖神像出現在網路被人拍賣，許姓男子假迎媽祖返鄉參加廟慶為由，到朝天宮及東勢賜安宮「迎走」媽祖和王爺各1尊，因賭博輸錢上網拍賣神明，所幸買下媽祖的人把神像奉還給朝天宮，賣神事件才爆發，許男被雲林地方法院依侵占和違反個資法判刑1年1月合併執行8月。

新北市的許姓男子，去年10月假借蔡姓朋友之名，到雲林縣北港朝天宮，向廟方佯稱他的故鄉廟慶，希望迎請「北港媽」前往作客3天，以祈求地方平安，朝天宮人員不疑有詐，依規定辦理登記手續後，就讓許男大喇喇迎走一尊媽祖。

直到數天後，恰巧雲林縣斗六一名媽祖信徒在網路看到有人公開拍賣朝天宮媽祖，覺得很奇怪，即以1萬6千元得標買下這尊「北港媽」，這位隱名的斗六善士親往新北迎媽祖，才得知媽祖確為朝天宮媽祖「本尊」，不忍媽祖「落難」，買下後不久即將媽祖無償奉還給朝天宮，才爆發這起驚人的「擄神盜賣」詐案。

被盜責的媽祖完璧歸趙過程也傳為佳話，經報導後才發現雲林縣東勢鄉賜安宮也被迎走一尊三山國王神像，也被以1萬4千元完成拍賣，後來也一樣被還給廟方。經警方追查發現許男是神界慣犯，前兩年包括國內幾座知名的大廟神像，都曾被他以同樣手法騙走再以「二手神像」之名上網拍賣，每尊得手上萬元。

許男向法官辯稱，他原無意賣神明，但迎回神明的當天，他賭博竟輸了不少錢，才決意把神明賣掉彌補輸錢損失。許男假借朋友之名迎神，並盜賣北港媽祖及東勢王爺，被雲林地方法院依侵占罪判7月、違反個資法判4月，兩案合併執行8月。

北港朝天宮這尊媽祖神像被人以恭迎媽祖參加廟會作客之名迎走，再上網以自家二手媽祖拍賣販售，沒想到輾轉又回到朝天宮，十分神奇。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮這尊媽祖神像被人以恭迎媽祖參加廟會作客之名迎走，再上網以自家二手媽祖拍賣販售，沒想到輾轉又回到朝天宮，十分神奇。記者蔡維斌／攝影
從朝天宮監視器發現許姓男子（黑衣者）和另一名朋友（綠衣者）到朝天宮迎請媽祖回北部廟會「作客」的過程全被拍下。記者蔡維斌／翻攝
從朝天宮監視器發現許姓男子（黑衣者）和另一名朋友（綠衣者）到朝天宮迎請媽祖回北部廟會「作客」的過程全被拍下。記者蔡維斌／翻攝
被買走的朝天宮神像底座是刻有朝天宮字樣的金屬底座，一眼即可認出是朝天宮真尊媽祖。記者蔡維斌／翻攝
被買走的朝天宮神像底座是刻有朝天宮字樣的金屬底座，一眼即可認出是朝天宮真尊媽祖。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮媽祖和另一尊王爺並陳而坐，在網路拍賣，朝天宮媽祖被以一萬六千元買走。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮媽祖和另一尊王爺並陳而坐，在網路拍賣，朝天宮媽祖被以一萬六千元買走。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 媽祖 雲林

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