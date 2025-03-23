聽新聞
0:00 / 0:00
婦人登阿里山古道落單搶救不治 同行友有無刑責 律師這樣說…
有4名登山客到阿里山特富野古道登山健行，途中發現有名女登山客倒趴在步道，經報案緊急救護仍不治。警方調查，婦人原和友人一行人上山，途中休息落單，被山友發現時已倒臥步道多時。同行友人是否有刑責？律師表示，要視是否有保證人地位。
律師張道周表示，所謂保證人地位係刑法第15條，「1、對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。2、因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。」
因此，這名婦人是否身體狀況有問題，而為登山團體所知悉？路線是否困難，需要照應？落單的原因為何？團體成員有無判斷身體狀況的專業能力？有無收受相當報酬，而有照顧義務？可預知風險越高，團體關係愈緊密，愈有可能形成保證人地位。
警方調查，來自台中的李婦與原本與友人一行人登山，期間因體力跟不上隊伍休息而落單，直到被其他山友發現她倒趴在步道。因為這條步道只有一個方向，約1、20分鐘同伴也感到她休息太久沒有跟上隊伍，返回尋找才知出現狀況，協助救援，但仍發生憾事。初步了解，婦人中途休息時，同伴並沒有察覺有異，也沒有特殊病史，家屬對於意外沒有意見。
警方表示，近年來嘉義縣山區步道整治完善，加上大阿里山天然美景，每逢例假日吸引不少遊客走步道遊賞；呼籲遊客於山區活動時務必注意自身健康狀況與氣候變化，並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以降低突發狀況風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言