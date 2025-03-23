婦人登阿里山古道落單搶救不治 同行友有無刑責 律師這樣說…

有4名登山客到阿里山特富野古道登山健行，途中發現有名女登山客倒趴在步道，經報案緊急救護仍不治。警方調查，婦人原和友人一行人上山，途中休息落單，被山友發現時已倒臥步道多時。同行友人是否有刑責？律師表示，要視是否有保證人地位。

律師張道周表示，所謂保證人地位係刑法第15條，「1、對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。2、因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。」

因此，這名婦人是否身體狀況有問題，而為登山團體所知悉？路線是否困難，需要照應？落單的原因為何？團體成員有無判斷身體狀況的專業能力？有無收受相當報酬，而有照顧義務？可預知風險越高，團體關係愈緊密，愈有可能形成保證人地位。

警方調查，來自台中的李婦與原本與友人一行人登山，期間因體力跟不上隊伍休息而落單，直到被其他山友發現她倒趴在步道。因為這條步道只有一個方向，約1、20分鐘同伴也感到她休息太久沒有跟上隊伍，返回尋找才知出現狀況，協助救援，但仍發生憾事。初步了解，婦人中途休息時，同伴並沒有察覺有異，也沒有特殊病史，家屬對於意外沒有意見。