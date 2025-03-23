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玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

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影／玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

玉山傳山難，一對年約20多歲男女山友昨疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極高，搜救人員也置身險境，目前已接觸2人，但無生命跡象，待搬運至平坦處，再申請空勤直升機吊掛下山。

據了解，陸姓山友與林姓女山友年約20多歲，兩人相約攀登玉山，於3月21日入山，預計23日下山，但昨疑於主峰在往北峰的風口路段墜谷，因2人登山杖遺留在失事點上方步道，並有血跡，被路過的山友發現後急忙通報119救援。

南投縣消防局昨獲報後，立刻聯合玉山國家公園管理處、空勤總隊等偕同搜救，排雲山莊人員就近赴現勘下切逾百米，但未果，空勤出動直升機午後空勘發現疑似失事者，可位置深達380米且山壁陡峭，搜救人員今緩切尋獲2人，但身亡。

該局第三大隊指出，由於2人受困位置為懸崖峭壁，且深達380米，下降風切太大、氣流混亂，且直升機螺旋槳恐觸及山壁，無法吊掛，必須將失事者拉到平坦處，才能執行吊掛，該大隊與玉管處組成10人搜救隊，昨下午從地面快腿挺進。

該搜救隊昨晚11時抵達排雲山莊，今天清晨7時就展開搜救，但因失事地點深達380米，且厚積雪遇陽光融化，又因低溫結成硬冰，冰爪無法牢抓路面，只能加強上端防護力求安全垂降，總算在上午11時許接觸到2人，但均無生命跡象。

而因冰雪峭壁環境險惡，現場如溜冰場，救援難度極高，雖已接觸受困者，但因位處峭壁，而受困2人還部分身體還遭雪埋，須找安全站立點，並施力將人拉出並打包，再透過繩索系統緩拉至安全平坦處，才能呼叫空勤吊掛。

至於這對男女山友為何墜谷，搜救人員研判，因現場步道厚冰極滑，且兩人4支登山杖均遺留在步道上，應非有人嘗試救援導致2人出事，而是先後滑墜深谷的可能性較高，目前相關人員持續向上搬運，待至平坦處再由空勤直升機吊掛下山。

一對年約20多歲男女山友於玉山墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極高，搜救人員也置身險境，目前已接觸2人，但無生命跡象，待搬運至平坦處，再申請空勤直升機吊掛下山。圖／玉管處提供
一對年約20多歲男女山友於玉山墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極高，搜救人員也置身險境，目前已接觸2人，但無生命跡象，待搬運至平坦處，再申請空勤直升機吊掛下山。圖／玉管處提供
一對年約20多歲男女山友於玉山墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極高，搜救人員也置身險境，目前已接觸2人，但無生命跡象，待搬運至平坦處，再申請空勤直升機吊掛下山。圖／玉管處提供
一對年約20多歲男女山友於玉山墜谷，因失事地點深達380米，且冰雪環境險惡，救援難度極高，搜救人員也置身險境，目前已接觸2人，但無生命跡象，待搬運至平坦處，再申請空勤直升機吊掛下山。圖／玉管處提供

山友 玉山國家公園 直升機

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