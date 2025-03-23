玉山2山友遭雪埋 家屬心焦祭20萬元以上獎金求援

玉山主峰線22日上午有2名山友墜谷，約380公尺深，南投縣消防局等單位獲報搜救，空勤隊傍晚發現2人身影，身體部分被雪覆蓋，因地形空間小加上氣流混亂，空勤直升機難以吊掛；救援隊伍10人一早出發救援，墜谷2名山友的家屬急得一度在社群平台求救，開出20萬元獎金請求專業人士前往救援或可開價，家人說「無法就這樣失去我的家人，拜託了！」

家屬昨晚在社群平台發聲求救，拜託誰認識專業登山人員可幫忙救援？貼文指出，家人在玉山被雪埋，昨晚玉山搜救隊和民間搜救隊因晚間大雪無法入山，家人在玉山北峰下出口滑落，雖已出動直升機但摔落地點太深，所以吊掛上來，只能再等路面搜救隊進山。家人說事情非常突然、對不起打擾大家，也謝謝大家的幫忙，非常無能為力也只能等待奇蹟。

玉山消防救援隊提供他家人所處位置(北緯23度、28.415分,東經120度、57.474分)，得知家人情況可能因失溫，很不樂觀，家人求助，若在玉山附近的山友或排雲山莊專業救援技術人士願意救援，他們「願意提供20萬獎金，或請開價給我」雖希望渺茫，但還是不想放棄任何機會「我無法就這樣失去我的家人拜託了。」留下手機號碼，「拜託大家，不惜一切資源。」

玉山傳山難，南投縣消防局22日上午10時許獲報，山友從主峰下山時，行經主北峰叉路口的「魔王坡」發現斷裂的登山杖和失足痕跡，懷疑有人墜谷，空勤直升機空中勘查，在出事地點下方380公尺深的山谷，發現2名登山客，身體遭積雪部分覆蓋，看不出生命跡象。