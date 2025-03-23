台中工業區工人洗汙泥困3尺深槽體 6人送醫2人意識模糊

台中工業區一間金屬表面處理公司在今早傳出工人清洗槽體時昏迷，受困3公尺深槽體的意外，消防局將現場6名人員送醫，目前仍2人意識模糊，暫無生命危險，警消初查，當時工人正處理槽體汙泥，是否涉及工安疏失，已由勞檢單位介入釐清。

台中市消防局在今早10時許獲報，西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，有多名工人受困3公尺深的槽體，西屯等7個單位、18名消防員前往搶救，由第六救災救護大隊副大隊長詹智超擔任指揮官。