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台中工業區工人洗汙泥困3尺深槽體 6人送醫2人意識模糊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中工業區一間金屬表面處理公司在今早傳出工人清洗槽體時昏迷，受困3公尺深槽體的意外，消防局將現場6名人員送醫，目前仍2人意識模糊，暫無生命危險，警消初查，當時工人正處理槽體汙泥，是否涉及工安疏失，已由勞檢單位介入釐清。

台中市消防局在今早10時許獲報，西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，有多名工人受困3公尺深的槽體，西屯等7個單位、18名消防員前往搶救，由第六救災救護大隊副大隊長詹智超擔任指揮官。

現場一共救出6人，包含1名年約40歲台灣籍的幹部，以及5名年約24歲至42歲的越南籍移工，當時受困人員正在清洗槽體汙泥，救出的6人中，台籍幹部與年約30多歲的移工意識不清，其餘工人都意識清楚，暫無生命危險，分送台中榮總、中港澄清、林新醫院，詳細案發原因，有待後續釐清，勞檢單位已介入調查。

台中工業區一間金屬處理公司在今早傳出工安意外，工人受困3公尺深槽體，6人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中工業區一間金屬處理公司在今早傳出工安意外，工人受困3公尺深槽體，6人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中工業區一間金屬處理公司在今早傳出工安意外，工人受困3公尺深槽體，6人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中工業區一間金屬處理公司在今早傳出工安意外，工人受困3公尺深槽體，6人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中工業區一間金屬處理公司在今早傳出工安意外，工人受困3公尺深槽體，6人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中工業區一間金屬處理公司在今早傳出工安意外，工人受困3公尺深槽體，6人送醫。記者陳宏睿／翻攝

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