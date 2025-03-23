男子環島疑過彎自摔跌落3公尺斜坡 送醫傷重不治

屏東的42歲許姓男子周末騎重機環島，昨天行經台11線花蓮豐濱鄉時，疑似在彎道自撞路邊護欄，連人帶車滾落3公尺深斜坡，正好跟在後方的車輛駕駛看見事故報警。警消獲報將人搬到路旁，發現許男陷入昏迷，送醫搶救傷重不治，事故發生原因尚待警方釐清。

許男利用周末時間騎重機環島，由屏東縣出發，一路北上行經台東、花蓮，沒想到下午2時30分左右，行經台11線50.7公里、豐濱鄉靜浦路段一處彎道時，疑似發生自摔意外，在自撞路邊護欄後，人車直接從護欄之間的缺口，跌落3公尺斜坡草叢。

當時開車在許男後方的駕駛看見意外，趕緊報案求援，警消趕到現場後，先將許男從草叢搬到馬路上，駐紮在附近的海巡署岸巡人員，也協助救護人員搬運傷患，但當時許男已陷入昏迷，趕緊送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，不過許男因右大腿與右手臂變形，最後仍因傷重不治。