新北35萬支里鄰滅火器管理亂象 如何管理專家里長意見分歧

新北市補助里鄰設置約35萬支滅火器，放置於騎樓、樓梯間等地點，平時由里長管理，市府每3年巡檢一次。部分設備因日曬雨淋鏽蝕，甚至遺失，導致管理亂象浮現。

有專家指出，戶外放置恐影響效能。對於管理權責，里長與議員意見不一，有人支持消防單位統一管理，也有人擔憂這將加重消防單位的業務負擔，反而影響滅火器的維護成效。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏指出，目前戶外公共滅火器大多為乾粉型，有效期限約3年，但長期放置在戶外，受風吹日曬影響，容易造成壓力下降，甚至影響滅火器噴出口的塑膠部件，使其變脆化、失效。尤其是部分滅火器可能沒有妥善設置在遮蔽處，長期曝曬、雨淋後，鋼瓶也可能產生鏽蝕，影響使用安全。

「乾粉滅火器會進行性能檢查，只要壓力夠，性能仍可使用，但環境因素會加速損壞。」蘇銘宏強調，騎樓等有遮蔽的地方影響較小，但長期不當擺放的確可能讓滅火器喪失作用。他認為，滅火器的可用性應由管理單位負責，消防機關負責檢查與監督，不建議由消防單位全面接手管理，否則可能衍生執行上的問題。

滅火器長期管理缺乏統一標準，也讓部分里長感到困擾。板橋區深丘里長陳廉誠表示，滅火器的管理應交由消防單位統一負責，確保全市標準一致。他舉例，有些里將滅火器擺放在一、二樓，有些則放在四、五樓，位置不同可能影響居民取用的便利性，統一管理能夠讓配置更有規範。他也透露，曾經遇過民眾將滅火器拿回家使用，導致里內消防設備短缺，這種狀況難以管控，讓基層管理相當困擾。

也有里長認為，改由消防單位統一管理恐怕執行上會遇到挑戰。板橋區新海里長宋靜庭指出，她上任時曾發現里內滅火器分配不均，有的地方根本沒有滅火器，有的則已過期卻未更換，她主動調整配置，確保里內資源平均分配。

「很多滅火器過期都沒有更新，其實很危險。」宋靜庭認為，讓消防單位統一管理確實是一個選項，但執行上仍有挑戰，例如如何與居民溝通擺放位置，以及消防單位可能對各里的實際需求不了解，這些細節都需要克服，否則政策落實恐有困難。

對於滅火器管理制度是否該調整，新北市議員彭一書表示，購置或更換滅火器由各區公所編列經費，若要改由消防局管理，恐怕會讓消防單位的業務量大幅增加，影響原本防災、救災任務能量。他認為，現行制度的問題在於民眾參與度不足，里長責任過於吃重，應該透過宣導，讓居民也能共同關心滅火器的狀況。

「這是社區安全問題，應該要全民守護家園，大家一起努力。」彭一書建議，應該讓民眾養成主動檢查滅火器的習慣，並在發現異常時及時通知里長或市府處理，而不是完全仰賴單一單位負責。他強調，滅火器的配置與維護關乎每個人的安全，唯有透過全民參與，才能真正確保公共消防設備的可用性。