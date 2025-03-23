交通事故不全是駕駛的錯 屏東警24日大執法取締行人違規

屏東縣警局統計，去年發生行人交通事故529件釀12死、482人受傷，雖較前年536件、18死及498人傷數據略下降，但今年1到2月行人交通事故90件、釀92人傷亡，行人違規穿越馬路、未依規定行走人行穿越道等仍頻繁，明24日起展開取締行人違規專案，提升交通安全意識。

警方提醒，行人應於行人穿越道通行，並於設有行人專用號誌路段，依號誌指示迅速通行。此外，法令規定在設有行人穿越道一百公尺範圍內，不得隨意橫越車道，亦不得於禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄之路段，以及三快車道以上的單行道隨意穿越，以確保行人安全。

警方表示，行人是交通弱勢族群，然而，遵守交通規則是保障自身安全第一步。行人在通行道路時，應依規定行走人行穿越道，並遵循交通號誌指示，綠燈秒數充裕時再通過路口，以確保安全。