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滅火器曾「自爆」 基市今年採購8000具滅火器汰舊換新

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市2年多前發生放在巷弄的滅火器「自爆」，外界關注效能及安全。基市府今天表示，已編列800萬元預算，今年將採購約8000具滅火器，供各區里鄰放置適當地點，以備不時之需。舊有的滅火器將由消防局回收處置。

住在基隆中山區的吳姓男子2022年7月31日在屋外洗手時，一旁的滅火器突然爆裂，發出巨大聲響，乾粉四散，讓他嚇了一大跳。

消防局事後檢視這具蓄壓式滅火器，發現是2020年6月出廠，容器也有獲得檢驗認證，研判是因放在戶外，又在地面才會受潮鏽蝕，並發生「劇烈洩壓」事故。

基隆市長謝國樑認為滅火器很重要，遇到緊急狀況時能救人性命，前年指示消防局舉辦乾粉滅火器政策優化說明會，並在現場操作更先進的蓄壓式水滅火器，宣示汰除舊有不符環境需求的舊型滅火器，兼顧環境永續及防災目標。

基隆市議員俞叁發說，三民里內多巷弄，消防車難出入，加上4樓公寓也多，趁著市府宣示改用新式滅火器，前年運用建議款採購32具蓄壓式水滅火器，提供民眾使用。

三民里里內的老舊公寓，共有126條樓梯，里長簡義雄的目標是每條樓梯都放1具滅火器。他說，目前因為數量還不足，只能在每條巷弄都放1至2具備用。先前里內發生父子爭吵，兒子在陽台燃放鞕炮引起火災，他剛好在附近，就因為能就近拿到滅火器上樓撲滅，及時防止延燒。

市府統計，全市現有7300多具乾粉滅火器，有些可能已經過期。2022年發生自爆事件後，前年動用預備金全面檢測，確保不再發生類似事件。乾粉滅火器對環境及人體健康較不友善，今年將運用預算採購新型滅火器。

民政處長張淵翔表示，已請7個行政區的區公所，調查各里的滅火器需求及設置地點，統計告一段後，今年就會招標，採購最適合基隆市需求的新式滅火器，汰換目前放置在各里鄰的舊式滅火器。

消防局說，滅火器本身並不會產生爆炸，民眾不用過度憂慮，也請民眾或鄰里長、里幹事多協助注意，如發現滅火器未掛設於牆面，或外觀出現鏽蝕情形，可立即通報區公所或消防單位更新，維護設備安全及勘用狀態。

消防局希望民眾學會操作滅火器，記住「拉、瞄、壓、掃」4個步驟，提升滅火效率，平時也要檢查滅火器的壓力指示，是否在綠色合格區域，以及使用年限是否過期。滅火器重量在5到10公斤之間，民眾操作的時候，也請注意自身安全。

基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖為市府舉辦滅火器優化說明會資料照片。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖為市府舉辦滅火器優化說明會資料照片。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖為市府舉辦滅火器優化說明會資料照片。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖為市府舉辦滅火器優化說明會資料照片。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖為市府舉辦滅火器優化說明會資料照片。圖／基市府提供
基隆市政府今年將採購約8000具新式滅火器，汰渙目前放置在各里鄰間的舊式滅火器。圖為市府舉辦滅火器優化說明會資料照片。圖／基市府提供

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