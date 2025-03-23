玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

玉山傳山難，2男女山友昨攀登玉山，疑於主北峰叉路口「魔王坡」墜谷，因失事地點深達380米，目前持續搜救中。對此，知名山岳領域作家雪羊今在粉專上指出，雪攀山難多，要從「教育」與「知識的普及」才能從根本解決這件事，更砲轟登山自治條例是對登山安全毫無幫助的垃圾條例，是大封山最噁心的遺毒。

雪羊指出，最近山難非常多，主因是應對極端天氣¬「三月大雪」的準備不足，加上絕大多數台灣人對冰雪環境的陌生所致。而任何懂登山的人都知道，唯有「教育」與「知識的普及」才能從根本解決這件事，其他做什麼幾乎都是多餘。

他進一步表示，由於政府長官常常因為不諳登山，以為這種多年一遇的突發狀況，能靠任何制度、強製手段而減少，甚至「下雪就封山」立竿見影地降低這種極端狀況的意外數量，但走時代的回頭路、大開登山文化倒車，然後成為國際的笑柄。

更諷刺的是，任何具備知識技術與體能的登山者，就能輕易從任何一個角度摸進園區，因為山沒有門，因此下雪就禁止進入，就只是掩耳盜鈴，「更給山老鼠超大的作案空間，近年不少山老鼠案件都是山友通報的，功不可沒且有目共睹。」幸好向山致敬、封山走入歷史第六年了，不會再看到這種荒謬的鬧劇。

雪羊更提到，強制保登山險、強制急救證照、強制帶GPS等，完全無法降低冰雪的風險，「反而會讓不知情的鄉民以為只要滿足這些荒謬又企圖圖利保險公司的自治條例，就『完全合法』然後不用做任何準備與評估，反正出事就叫直升機喔！」

他舉例，這兩天南三段24人隊伍搭直升機下山，未見南投縣喊開罰求償，正是因有滿足登山自治條例，他痛批「登山自治條例，真的是來自2018年台灣大封山時代最噁心的遺毒，過了10年仍以『跟登山安全毫無關聯的理由處罰在山上發生各種意外而求援的山友』，是『開放山林』行政方向下，最大的諷刺與悲歌。」

他分享玉山國家公園的雪攀示警文，並強調玉管處「抓緊時事熱度，進行活生生的機會教育，才能一次次直接地將迫切的知識傳達到最多人心中」，才是一個先進山岳國家的國家公園應有的高度與態度，也才是負責任的管理單位應有的樣子。

雪羊也呼籲所有山友多多幫忙分享「大雪後的融雪期最危險，無經驗者就算有冰爪冰斧也碰不得！」的重要觀念；並反諷某單位，整天喊著要強制保險，一臉保了台灣世界費率最不合理、又不賠直升機、還害保險公司虧一屁股的登山險，就可以促進登山安全、風險管理，不會發生山難了呢！

他表示，「強制登山險，就是超級便宜的直升機單程票，讓擁有台灣最荒謬自治條例的地方政府完全找不到藉口罰你。」更遑論，全台灣經過正式的立法流程訂定的強制保險，只有第三人責任險，都沒在強制保第一人的啦！」