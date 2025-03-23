婦人登阿里山古道落單 登山客發現她倒趴步道 搶救仍不治

有4名登山客到阿里山特富野古道登山健行，途中發現有名女登山客倒趴在步道，山友上前關切報案，經緊急救護仍不治。警方調查，婦人原和友人一行人上山，途中休息落單，被山友發現時已倒臥步道多時。

嘉義縣竹崎分局表示，阿里山派出所接獲轉報，4名登山客9點多從自忠特富野古道入口進入健行，於11點43分行經古道約4.2公里處時，發現一名女性登山客面部朝下趴臥在登山步道上，疑似失去意識，當場立即通報119請求協助。

消防人員接獲通報後，隨即線上指導報案山友協助心肺復甦術（CPR），並緊急派遣救護及山域救援人員趕往現場，同時通報轄區警方前往處理。救援人員於下午1點12分抵達現場，接續對這名年約60歲李姓婦人急救，持續至1點52分李婦仍無法恢復生命跡象，聯繫家屬告知現場狀況後停止急救。

警、消協助李婦固定於簡易擔架上後，合力背負出特富野古道，後由救護車送往阿里山香林衛生室等候家屬前來處理後續相關事宜。

警方初步調查，來自台中的李婦原本與友人一行人登山，期間因體力跟不上隊伍自行休息而落單，直到被其他山友發現她倒趴在步道。