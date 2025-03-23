影／台中清水危樓塌陷現場 今天上午開始拆除頂樓

台中市清水區一棟近50年大樓頂樓昨天凌晨塌陷成V字狀，住戶已全部疏散，台中市府今天上午開始拆除頂樓危險崩落物，市府都發局長李正偉表示，預計要拆除3天，包括和鄰居作適當間隔，避免破壞下方樓層，所以只先針對塌陷的5樓和6樓先清除。

李正偉說，危險物塌陷處清除後要鋪帆布，作簡易防水處理，會針對相關地主即所有權人先裁罰，可罰6萬到30萬元，會以最重裁罰，如果後續沒處理仍有危險，相關規定再釐清，市府可強制要求和介入。

李正偉表示，塌陷處混凝土先放隔壁鄰地，感謝地主同意先排除，再清運相關營建廢棄物，他說會再找結構技術鑑定，是否安全再由結構技師評定，技師現在進去會有危險；他說這棟危樓還無法斷定是海砂屋，目前有三種可能性，用到海砂就是海砂屋，早期5樓和6樓沒蓋好成爛尾欄，沒有蓋好，海風逐漸滲入混凝土內，鋼筋鏽蝕後有鐵鏽會崩壞，或長期沒有維護保養，導致目前鋼筋鏽蝕和剝落。

他說現在難釐清所有權人，但一定會開罰，租戶中有人向不同人租借，地主產權複雜，有持分也有共有，興建過程有廠商跑掉，起造人應該已跑掉，現在會裁罰所有權人。

清水區一處近50年老舊大樓5、6樓昨天凌晨塌陷，市長盧秀燕指示局處全力救援疏散，讓所有住戶安全疏散完畢並妥善安置，後續也到場視察並逐一訪視受災戶安置情形。

盧秀燕說，該棟建築興建於民國66年，至今已接近50年，屬於一棟老舊的建築。根據資料顯示，當初興建時有部分工程未完工，因此5、6樓一直未有人居住。所幸在發生塌陷時未造成人員傷亡，這是不幸中的大幸。