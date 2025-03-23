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影／台中清水危樓塌陷現場 今天上午開始拆除頂樓

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區一棟近50年大樓頂樓昨天凌晨塌陷成V字狀，住戶已全部疏散，台中市府今天上午開始拆除頂樓危險崩落物，市府都發局長李正偉表示，預計要拆除3天，包括和鄰居作適當間隔，避免破壞下方樓層，所以只先針對塌陷的5樓和6樓先清除。

李正偉說，危險物塌陷處清除後要鋪帆布，作簡易防水處理，會針對相關地主即所有權人先裁罰，可罰6萬到30萬元，會以最重裁罰，如果後續沒處理仍有危險，相關規定再釐清，市府可強制要求和介入。

李正偉表示，塌陷處混凝土先放隔壁鄰地，感謝地主同意先排除，再清運相關營建廢棄物，他說會再找結構技術鑑定，是否安全再由結構技師評定，技師現在進去會有危險；他說這棟危樓還無法斷定是海砂屋，目前有三種可能性，用到海砂就是海砂屋，早期5樓和6樓沒蓋好成爛尾欄，沒有蓋好，海風逐漸滲入混凝土內，鋼筋鏽蝕後有鐵鏽會崩壞，或長期沒有維護保養，導致目前鋼筋鏽蝕和剝落。

他說現在難釐清所有權人，但一定會開罰，租戶中有人向不同人租借，地主產權複雜，有持分也有共有，興建過程有廠商跑掉，起造人應該已跑掉，現在會裁罰所有權人。

清水區一處近50年老舊大樓5、6樓昨天凌晨塌陷，市長盧秀燕指示局處全力救援疏散，讓所有住戶安全疏散完畢並妥善安置，後續也到場視察並逐一訪視受災戶安置情形。

盧秀燕說，該棟建築興建於民國66年，至今已接近50年，屬於一棟老舊的建築。根據資料顯示，當初興建時有部分工程未完工，因此5、6樓一直未有人居住。所幸在發生塌陷時未造成人員傷亡，這是不幸中的大幸。

都發局表示，依照建築法第77條第一項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，若違規可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。針對該棟建物是否有違反規定，都發局將再進一步釐清，目前首要任務是協助受災戶安置與災後復原，後續將依規進行結構評估，待釐清事發原因後，再決定該建物後續處理模式，確保公共安全，盼儘速讓居民有一個安全的家。

台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓，地面是昨天掉落的水泥碎塊。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓，地面是昨天掉落的水泥碎塊。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓，市府都發局長李正偉今天到場了解拆除情形。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓，市府都發局長李正偉今天到場了解拆除情形。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影
台中清水區一處近50年老舊大樓5、6樓，昨天凌晨塌陷，市府今天上午開始拆除頂樓。記者游振昇／攝影

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