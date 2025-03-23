日籍女至台南旅遊手機丟在Youbike車籃 警火速追車尋回

30歲日本籍塩田姓氏女子昨天焦急向員警求助，由於語言不通，她比手畫腳說到哭了出來；員警耐心安撫溝通，得知她將iphone手機放在Youbike單車籃內，忘了帶走，單車已被人借走。員警為她追尋單車，順利發現手機仍好好在籃內，讓她破涕為笑。

塩田小姐獨自來台旅遊，昨天晚間10時許，她走進台南市警第二分局南門派出所，表示她晚間租借Youbike單車，在台南市區騎車，後來於中西區小西門公園站歸還；她走回飯店，才想起iphone手機放在單車車籃內，走回去看Youbike已經被借走了。

塩田小姐十分焦急，因語言不通，不知道能夠向誰求助，她只好到派出所邊說邊比手畫腳，急得哭了出來；巡佐邱漢文、警員郭㦤慧請她不要擔心，邊安撫邊以手機翻譯APP與她溝通，得知她手機除了有來台拍攝的照片，還有珍貴的家人回憶影像、工作重要資料，她不能丟掉。

警方立即為她聯繫Youbike微笑單車宋姓女客服，依據塩田小姐提供記憶中的借車時間、地點、歸還時間、地點等資訊，由宋女查詢其該輛單車，確認另一位租借民眾已將單車歸還至3900公尺外的華平民權Youbike站；警方立即開巡邏車帶塩田小姐前往，發現手機仍在單車籃內。