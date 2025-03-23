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2男女雪攀玉山墜谷380米 玉管處悲痛發文：不要被好天氣騙了
玉山驚傳山難，2名男女山友昨攀登玉山主峰、北峰，從主北峰叉路口「魔王坡」疑似摔落山谷，經空勤直升機空勘，在出事點下方380米深山谷，疑發現2人且部分身體已被雪覆蓋。對此，玉管處昨深夜悲痛發文，「千萬不要被好天氣騙了」。
前幾天冷氣團來襲，各地高山降雪，玉山積雪更深達15公分，近日天氣放晴，看似適合登山，昨卻一對年約20多歲的男女登山客從排雲山莊攀登玉山群峰，但從主峰下山時，疑在主北峰叉路口有「魔王坡」之稱的大斜坡，疑斯失足墜谷。
南投縣消防局昨獲報後，立刻聯合玉山國家公園管理處、空勤總隊等偕同搜救，排雲山莊人員就近赴現勘，發現斷裂登山杖和失足痕跡，空勤出動直升機空勘，發現疑似2人身影，位置深達380米且山壁陡峭，搜救人員今將緩降下切救援。
對此，玉山國家公園昨深夜在臉書悲傷發文提醒，「拜託各位山友，注意下面這件事情，玉山園區3000公尺以上高山的積雪，已經開始緩慢融化，在經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。」
玉管處更懇請還沒上山的山友，再次審慎評估是否取消行程，語重心長表示「千萬不要被好天氣騙了」，已上山的山友務必正確使用雪地三寶，專注於每一步的落腳，以避免失足滑落墜谷。同時懇求所有山友，「一起分享任何有關登山安全與觀念的貼文，一傳十十傳百，救人無數，謝謝大家。」
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